Влекач блъсна трактор на пътя Гоце Делчев - ГКПП "Илинден"

Шофьор на трактор е пострадал при катастрофа на пътя Гоце Делчев - граничен пункт "Илинден", в района на разклона за село Мосомище, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал на 29 юни около 15:40 часа. По данни на полицията влекач "Рено" с прикачено полуремарке, управляван от 46-годишен мъж от септемврийското село Карабунар, предприел изпреварване и блъснал колесен трактор.

Тракторът бил управляван от 52-годишен мъж от село Теплен, който в този момент извършвал маневра за завой наляво.

При удара е пострадал водачът на трактора. Той е получил фрактури на прешлени и на лопатката на едната ръка.

Заради катастрофата движението в района на разклона за село Мосомище временно се е осъществявало двупосочно в една лента, пише БТА.