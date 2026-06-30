BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 1

Влекач блъсна трактор на пътя Гоце Делчев - ГКПП "Илинден"

52-годишният тракторист е с фрактури

30.06.2026 | 23:59 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор на трактор е пострадал при катастрофа на пътя Гоце Делчев - граничен пункт "Илинден", в района на разклона за село Мосомище, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал на 29 юни около 15:40 часа. По данни на полицията влекач "Рено" с прикачено полуремарке, управляван от 46-годишен мъж от септемврийското село Карабунар, предприел изпреварване и блъснал колесен трактор.

Тракторът бил управляван от 52-годишен мъж от село Теплен, който в този момент извършвал маневра за завой наляво.

Свързани статии

При удара е пострадал водачът на трактора. Той е получил фрактури на прешлени и на лопатката на едната ръка.

Заради катастрофата движението в района на разклона за село Мосомище временно се е осъществявало двупосочно в една лента, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа трактор шофьор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem