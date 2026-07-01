Мистерията с код 7500: Как техническа повреда задейства тревога за отвлечен самолет

Вчера сигнал за отвличани на самолет вдигна на крак ВВС, а машината кацна принудително в Бургас.

Пред bTV Христо Христо, ръководител на разследването на събития във въздушния транспорт към Националния борд за разследване на произшествията, съобщи, че към момента наличната информация показва, че няма човешка грешка.

Какво означава Код 7500?

“Става въпрос за технически проблем. След прихващането на самолета и установяването на връзка с екипажа е потвърдено, че няма отвличане. Проблемът е, че системата е започнала да излъчва код 7500, който означава похитен самолет”, каза още експертът.

Български самолет, изпълняващ полет на полска авиокомпания, беше прихванат във вторник при полицейски въздушен контрол и ескортиран за кацане в Бургас заради сигнал за отвличане.

Според Христов операторът е постъпил правилно, като е поискал междинно кацане на летище Ларнака, за да бъде проверена системата. Самолетът е направил няколко захода, но е получил отказ за кацане.

Според него основната причина за отказа е, че код 7500 отново е започнал да се излъчва.

“Официалното обяснение е липса на свободни стоянки, но това тепърва ще се проверява”, обясни още Христов и допълни, че са поискани данните от бордовия регистратор, радиокомуникацията с ръководството на въздушното движение, както и информация от румънските власти, защото първото сработване на кода е било в румънското въздушно пространство.

Самолетът кацна нормално в Бургас без пострадали пътници или екипаж. Установен беше технически проблем в системата, който е бил отстранен, а самолетът по-късно изпълни полета си до Тел Авив, обясни Христов.

Не е имало извънредна ситуация

Експертът е категоричен, че реално извънредна ситуация не е имало, защото “самолетът не е бил похитен и е бил напълно летателно годен”.

“Единственият проблем е бил в системата, която е подавала грешния сигнал. Ще поискаме информация от кипърските власти защо е отказано междинното кацане, тъй като с такъв сигнал самолетът не е можел да продължи безопасно към Тел Авив”, обясни още Христов.

По предварителни данни преди две години същата авиокомпания е имала подобен случай. Тогава обаче причината е била неволно натискане на бутона от пилот, а самолетът е кацнал във Варна, обясни Христов.

В настоящия случай екипажът е ресетирал системата и е решил да продължи полета с намерение да извърши междинно кацане за техническа проверка.