Самолетът, подал сигнал за отвличане, излетя от летище Бургас

Пътническият самолет, който подаде сигнал за отвличане, и бе екскортиран от вдигнат по тревога МиГ-29, излетя от летище Бургас в полунощ, предаде БНТ. Очакваше се той да кацне около 1.15 ч. в Тел Авив. Самолетът остана близо седем часа на бургаския аеропорт, след като кацна извънредно вчера следобед в 17.15 ч.

Причина за пренасочването беше техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за отвличане. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът напусна територията на страната ни през Турция, където два турски F-16 на Военновъздушните сили прихванаха самолета, за да продължи по маршрута си.

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И на влизане в страната преди да отиде към Турция и след връщането от Турция самолетът е ескортиран от изтребител от трета Авиобаза МиГ-29.