Ескортираният самолет е бил с грешен код за отвличане

Полет на полската авиокомпания LOT по маршрут Варшава – Тел Авив, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания “Електра Еъруейз“ е кацнал извънредно на летище Бургас.

Причина за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция, съобщиха от МТС, цитирани от БГНЕС.

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17:15 ч.

Бил е свикан Кризисен щаб, била е обявена и местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР предприемат необходимите действия по проверка на случая.

Няма засегнати пътници и екипаж, а инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.

След напускане въздушното пространство на Република България самолетът по искане на превозвача отправя искане за завръщане и кацане на българско гражданско летище. Дежурните изтребители от ВВС са активирани отново, извършен е прехват на самолета и той е съпроводен до летището в Бургас, на което той каца, добавят от Министерството на отбраната.



След изпълнението на задачата дежурните изтребители се завърнаха на летище – Граф Игнатиево.