BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 30

Ракети "Фламинго" удариха ключов руски ракетно-космически център

Русия твърди, че е свалила 598 дрона при мащабната атака

15.08.2026 | 11:45 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Русия е била подложена на мащабна атака с дронове и ракети, предаде УНИАН.

Сред поразените обекти е ракетно-космическият център "Прогрес" в Самара, ударен с ракети "Фламинго". Центърът е едно от ключовите предприятия на руската ракетно-космическа индустрия и разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, включително семейството "Союз-2". Те се използват и за извеждане в орбита на интернет спътниците "Рассвет", определяни като руски еквивалент на "Старлинк".

В близост до комплекса се намира и заводът "Авиакор", който се занимава с ремонт и модернизация на самолети. По предварителни данни пожарът може да е засегнал сграда 106, смятана за ключово съоръжение за сглобяване на самолети.

Свързани статии

Съобщава се и за атака срещу военно летище в Нижегородска област, където са базирани самолети МиГ-31К, способни да носят балистични ракети "Кинжал".

Удари с дронове са причинили и щети по електропроводи в Ростовска област, а в Пензенска област е избухнал пожар в селскостопанско предприятие.

Руското Министерство на отбраната твърди, че при атаките са били свалени общо 598 дрона над 16 региона на страната, Крим, както и над Азовско и Черно море, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

русия украйна център
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem