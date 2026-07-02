Зам.-кмет: Изборът за домакин на Евровизия ще бъде естествен към столицата

Културните прояви в София през лятото са толкова много, че често останалите в града столичани се чудят кое събитие да изберат.

"Правим различни арт работилници за деца през целия летен период. Програмата е много богата. Днес стартира голям фестивал като A to Jazz под мотото "Музиката, хората и градът". Ще започне днес и ще продължи до 5 юли. A to Jazz обръща специално екологично внимание на децата. Ще има специални батерии, които зареждат цялото събитие, ще има чаши за многократна употреба", каза заместник-кметът на Столичната община в направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова в "България сутрин".

Тя уточни, че през следващите дни ще има още фестивали на различни локации в София.

"Не е лесно, но това са предизвикателствата, когато един град е столицата. Идеята е да направим достъпно за всички съдържание. Събитията да бъдат из целия град, да бъдат и в по-отдалечени места от центъра. Обща динамика, която е свързана с туристически потоци, бизнес и инфраструктура", обясни Дакова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея спринтът със събитията не е препоръчителен, щом стане дума за домакинството на "Евровизия", а трябва да има "бягане на дълго разстояние".

"Кандидатурата на столицата е изключително силна, това е естественото лице на България. Културният календар, който развиваме от години, ще позволи "Евровизия" да се чувства у дома си в София. Готови сме, София го е доказала. Видяхте как бяха посрещнати гостите от Giro d'Italia", подчерта Дакова.

Тя уточни, че до август трябва да стане ясно името на българския град, който ще домакинства "Евровизия" през следващата година. Тази година конкурсът беше спечелен от Дара с песента Bangaranga.

"Летище "Васил Левски" е най-голямото в държавата ни, единствено ние разполагаме с метро и електротранспорт. Изборът ще бъде естествен към столицата", изтъкна Дакова.

Тя отбеляза, че за 17 септември ще има празнична програма като подарък на града към софиянци.