Сандов: Кражбите на вода са голям процент, ще има режим есента и зимата

Нивото на река Дунав продължава да спада, а обстановката в региона по поречието остава усложнена. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви пред Bulgaria ON AIR, че можем да очакваме негативни последици от гледна точка на транспорт и корабоплаване, както и спрямо биооразнообразието.
"На АЕЦ "Козлодуй" му трябва вода за охлаждане, след което тя се връща в реката гореща. Свързано е с риболова, с поминъка на много хора, с водоснабдяването и питейната вода. Прогнозата е за очаквано продължаващо намаляване на река Дунав", обясни той в студиото на "България сутрин".
Ако искаш да имаш вода по поречието на една река, се стремиш водите по горния водосбор да са здрави, а не изсечени, допълни гостът.
Сандов подчерта, че трябва
да се вземат мерки за адаптирането към новите условия.
По думите му дългосрочното решение е адаптиране на флота - по-плитко газещи съдове, които да имат възможност да извършват търговските си операции.
"Река Дунав дава над 80% от водния поток на България. Трябва да се грижим за Дунав и да ограничим въздействието си върху климата. За останалите нужди използваме реките, които текат през България. Баланса вече го няма и последствията са твърде видими", коментира Сандов.
Ако искаме реална декарбонизация, трябва да изпълняваме заложените условия - трансформация на икономиката и на начина, по който живеем, категоричен е бившия екоминистър. "Не е идеология да опазваш природата, това е въпрос на нашето човечество."
Заради многото валежи през пролетта все още има вода в кладенците и заради това няма толкова видим проблем, но през есента и зимата проблемът ще се изостри и ще има безводие в доста населени места, на мнение е Сандов.
Той отбеляза, че големите язовири са в достатъчно пълни обеми, а проблемът с безводието ще бъде насочен към по-малки населени места.
Според него кражбите на вода са голям процент, а държавата не се справя с този проблем.
Структурна реформа е необходима, но ние продължаваме да не знаем какво количество вода влиза в тръбите, за да разберем колко се краде и колко изтича по дупките им, смята Сандов.
Бившият министър не е очарован от програмата за околната среда, която е пълна с общи фрази за изпълнение чак в края на мандата на кабинета "Радев".
"Много от водоизточниците нямат санитарноохранителни зони.
Над 2/3 от водата, която влиза във ВиК-тата, не се измерва. Някой я ползва, но без да си плаща.
В село Буковлък почти няма водомери, не плащат вода. ВиК може би не трябва да бъде в Министерството на регионалното развитие и благоустройството", анализира Сандов.
Той алармира, че продължаваме да нямаме специализирана летателна техника за гасене на пожари, не можем да помогнем на съседните страни, но дишаме въздуха от пожарите там.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.