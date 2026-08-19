Сандов: Кражбите на вода са голям процент, ще има режим есента и зимата

Нивото на река Дунав продължава да спада, а обстановката в региона по поречието остава усложнена. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви пред Bulgaria ON AIR, че можем да очакваме негативни последици от гледна точка на транспорт и корабоплаване, както и спрямо биооразнообразието.

"На АЕЦ "Козлодуй" му трябва вода за охлаждане, след което тя се връща в реката гореща. Свързано е с риболова, с поминъка на много хора, с водоснабдяването и питейната вода. Прогнозата е за очаквано продължаващо намаляване на река Дунав", обясни той в студиото на "България сутрин".

Ако искаш да имаш вода по поречието на една река, се стремиш водите по горния водосбор да са здрави, а не изсечени, допълни гостът.

Сандов подчерта, че трябва

да се вземат мерки за адаптирането към новите условия.

По думите му дългосрочното решение е адаптиране на флота - по-плитко газещи съдове, които да имат възможност да извършват търговските си операции.

"Река Дунав дава над 80% от водния поток на България. Трябва да се грижим за Дунав и да ограничим въздействието си върху климата. За останалите нужди използваме реките, които текат през България. Баланса вече го няма и последствията са твърде видими", коментира Сандов.

Ако искаме реална декарбонизация, трябва да изпълняваме заложените условия - трансформация на икономиката и на начина, по който живеем, категоричен е бившия екоминистър. "Не е идеология да опазваш природата, това е въпрос на нашето човечество."

Заради многото валежи през пролетта все още има вода в кладенците и заради това няма толкова видим проблем, но през есента и зимата проблемът ще се изостри и ще има безводие в доста населени места, на мнение е Сандов.

Той отбеляза, че големите язовири са в достатъчно пълни обеми, а проблемът с безводието ще бъде насочен към по-малки населени места.

Според него кражбите на вода са голям процент, а държавата не се справя с този проблем.

Структурна реформа е необходима, но ние продължаваме да не знаем какво количество вода влиза в тръбите, за да разберем колко се краде и колко изтича по дупките им, смята Сандов.

Бившият министър не е очарован от програмата за околната среда, която е пълна с общи фрази за изпълнение чак в края на мандата на кабинета "Радев".

"Много от водоизточниците нямат санитарноохранителни зони.

Над 2/3 от водата, която влиза във ВиК-тата, не се измерва. Някой я ползва, но без да си плаща.

В село Буковлък почти няма водомери, не плащат вода. ВиК може би не трябва да бъде в Министерството на регионалното развитие и благоустройството", анализира Сандов.

Той алармира, че продължаваме да нямаме специализирана летателна техника за гасене на пожари, не можем да помогнем на съседните страни, но дишаме въздуха от пожарите там.