Григор готов да води Евровизия заедно с Нина Добрев

Григор Димитров е готов да води изданието на Евровизия догодина у нас. Той призна това в интервю по време на турнира в Уимбълдън пред журналиста та Бен Ротенберг. Гришо каза, че е имало предварителни допитвания, но конкретно предложение не е получавал.

В Лондон 35-годишният хасковлия сподели, че е отворен към идеята да бъде водещ на Евровизия 2027. Григор обяви това, когато бе попитан за успеха на България и победата на Дара в тазгодишното издание на певческия конкурс, предава NOVA.

Както е известно, големият успех на Дара означава, че България ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Един от най-интересните въпроси вече е кои ще бъдат водещите. Традиционно това са популярни местни лица с отлично владеене на английски

Бившият №3 в света очевидно не изключва подобна възможност. „Беше много готино, нали? Това беше невероятно. Наистина съм много щастлив за Дара. Когато го видях, веднага си помислих за победата, защото е толкова забавно. А следващото издание ще бъде в България“, каза Димитров.

Когато журналистът Бен Ротенбърг му предложи идеята самият той да бъде сред водещите, Григор разкри, че темата вече е била обсъждана неофициално.

„Да, да. Имаше няколко разговора по тази тема. Не директни – никой не ме е питал директно, не искам да започвам нищо тук. Но си казах, че вероятно бих се справил на сцената и с говоренето. Само че ще ни трябва някой добър до мен. Мога да се задържа там, но да, забавно е.“

Димитров все пак не даде категоричен отговор дали би приел подобна роля. „Не знам, но бих го обмислил, в зависимост от графика и всичко останало. Но по някаква причина съм любопитен. Можете ли да си ме представите като водещ?“

След като получи положителен отговор, българинът се пошегува, че ще има нужда от подкрепа при първия си подобен опит. „Трябва да се подготвя, трябва да опитам. Но ми трябва някой до мен, който да ме преведе през първия път. Но наистина съм много щастлив за това. Толкова е хубаво за страната и съм много любопитен как ще направят следващото издание. Наистина съм много, много любопитен.“

Бен Ротенбърг добави, че след пресконференцията Димитров му споменал, че е приятел с човек от екипа по сигурността на Дара. Българинът е посочил и Нина Добрев като друго име, което вече се обсъжда като възможен водещ на Евровизия 2027.