До началото на юли ще бъде обявен градът домакин за Евровизия

До края на юни или в началото на юли ще обявим града, който ще е домакин догодина на конкурса Евровизия. Това заяви вицепремиерът Иво Христов на тържество по повод 20-годишнината на Националния борд по туризъм.

"В България има поне 4 постройки, които имат капацитета да поемат такова събитие, което ще ни постави във фокуса на световните медии догодина", каза той.

В понеделник генералният директор на БНТ Милена Милотинова се срещна с кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас - градовете, пожелали да посрещнат най-големия песенен конкурс.

У нас пристигна и директорът на "Евровизия" Мартин Грийн, който похвали страната ни за "изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката".