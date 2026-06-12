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До началото на юли ще бъде обявен градът домакин за Евровизия

Кандидатите са София, Пловдив, Варна и Бургас

12.06.2026 | 07:41 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

До края на юни или в началото на юли ще обявим града, който ще е домакин догодина на конкурса Евровизия. Това заяви вицепремиерът Иво Христов на тържество по повод 20-годишнината на Националния борд по туризъм.

"В България има поне 4 постройки, които имат капацитета да поемат такова събитие, което ще ни постави във фокуса на световните медии догодина", каза той.

В понеделник генералният директор на БНТ Милена Милотинова се срещна с кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас - градовете, пожелали да посрещнат най-големия песенен конкурс. 

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У нас пристигна и директорът на "Евровизия" Мартин Грийн, който похвали страната ни за "изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката". 

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