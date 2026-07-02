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Затвориха Прохода на Републиката заради обърнат тир

Няма пострадали, но товарът е разпилян

02.07.2026 | 17:15 ч. Обновена: 02.07.2026 | 18:02 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Проходът на Републиката е временно затворен за движение, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Причината е инцидент с турски тир, който се е обърнал непосредствено преди върха. Пострадали няма, но товарът на камиона се е разпилял по пътното платно.

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До приключване на почистването леките автомобили ще бъдат пренасочвани през прохода Шипка, а товарните превозни средства ще изчакват на място, пише БТА.

Към 17:15 часа движението е възстановено.

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