Затвориха Прохода на Републиката заради обърнат тир

Проходът на Републиката е временно затворен за движение, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Причината е инцидент с турски тир, който се е обърнал непосредствено преди върха. Пострадали няма, но товарът на камиона се е разпилял по пътното платно.

До приключване на почистването леките автомобили ще бъдат пренасочвани през прохода Шипка, а товарните превозни средства ще изчакват на място, пише БТА.

Към 17:15 часа движението е възстановено.