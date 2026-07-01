От 1 юли: Тол камерите ще снимат и ТИР-ове в изпреварващата лента

Националното тол управление въвежда нова функционалност на тол системата, която ще позволява установяването на движение на тежкотоварни превозни средства в изпреварващата лента при нарушение на въведените ограничения, съобщиха от АПИ.

Новият механизъм е разработен по модела на вече действащия контрол за движение в аварийната лента и ще се прилага от 1 юли 2026 г. в участъците, в които с пътен знак В25 са въведени ограничения за движението на тежкотоварни превозни средства и са разположени контролни точки на тол управлението.

При установяване на движение на тежкотоварно превозно средство в изпреварващата лента системата ще генерира доказателствен запис, който ще съдържа няколко снимки на превозното средство - в предната и задната част на автомобила, както и панорамна.

Записът ще съдържа и информация за датата, часа и мястото на регистриране, установената лента на движение, категорията на превозното средство и моментната скорост на движение.

Първоначално новата функционалност ще бъде активна в 15 участъка. От тях 12 са на АМ "Тракия" в областите Стара Загора, Пазарджик и Ямбол, а останалите 3 на АМ "Хемус" в област Шумен.

Генерираният доказателствен материал ще се предоставя на Министерството на вътрешните работи за предприемане на последващи действия по правоприлагане.

Въвеждането на новата функционалност е част от мерките за повишаване безопасността на движението през активния летен сезон, когато трафикът по автомагистралите е значително по-интензивен.

Целта е да се ограничи движението на тежкотоварни превозни средства в изпреварващата лента в нарушение на въведените ограничения, да се подобри организацията на движението и да се осигури по-безопасно и спокойно пътуване за всички участници в движението.