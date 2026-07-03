Рейтингът на кабинета “Радев” пада, през есента ще има протести

Без ясни цели и управленска програма кабинетът “Радев” бързо губи рейтинг, на мнение са анализатори.

Бюджет 2026 вече е в парламента и ще бъде разгледан от депутатите. Според политолога доц. Татяна Буруджиева финансовата рамка е неадекватна на мнозинството, което управляващите имат, а също така и на обещанията, които са дали и целите, които са си поставили.

"Сложно е да се съгласим, че това е най-страшният бюджет, който има да се прави. Оправданията са нелепи. Мнозинството ще гласува бюджета, но се трупа напрежение в парламентарната група. То идва и по линията на липсваща координация между изпълнителната и законодателната власт", коментира политологът в "България сутрин".

Доц. Буруджиева е на мнение, че протестите срещу бюджета и кабинета ще продължат през есента. Според нея вместо правителството да се предложи реформа в администрацията, всичко остава на приказки.

"Нямаше да имат 131 депутати, ако нямаха лошо наследство. Трябва да са му благодарни. Радев дойде да ни спасява, но постоянно говори "тук има вълни, тук има медузи", подчерта политологът и добави, че трябва да мине още време, за да признаят управляващите пред себе си, че правят грешки.

Доц. Буруджиева изтъкна, че Бюджет 2027 не може да мине без представяне преди това на програма.

"Предизборната платформа е да мобилизираш хората и да получиш тяхното доверие. Управленската програма е какво ще направиш до най-малката сфера в тази държава. Този хаос в момента създава непрекъсната несигурност. Надявам се Бюджет 2027 да не се превърне в Бюджет 2026", каза експертът.

Препъникамък ли е бюджета?

Пред Bulgaria ON AIR PR експертът Пепи Димитрова заяви, че голяма част от депутатите са млади и дълго ги е държала еуфорията от голямата победа. Според нея Бюджет’26 няма да бъде препъникамък, но подчерта, че управляващите трябва да внимават със следващия бюджет за 2027 година.

Според PR експерта сме забравили, че съществува висока безработица в България и в момента управляващите не използват голямата вълна на подкрепа за по-големи реформи.

"На управляващите им пада рейтингът всеки месец, дори да са най-добрите. Доста слаба комуникация, откъдето идва усещането за хаос. Време е еуфорията да ги напусне. Има министри, които са подготвени като публично говорене. Някои министри още не сме ги чули и видели", анализира Димитрова.

"Не им знам целите. Вместо да чуем целите, ние чуваме колко са лоши лошите, което безспорно знаем. Хайде да ни бъдат казани целите, за да знаем накъде вървим. В момента драпаме, но не знаем в каква посока", подчерта Димитрова.

Гледайте видеото с целия разговор.