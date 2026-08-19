Мелания разстроена от слуховете за близост между Тръмп и Натали Харп

Спекулациите около отношенията на Доналд Тръмп с една от най-близките му сътруднички Натали Харп разстройват съпругата му Мелания.

Администрацията на Тръмп реагира остро, след като в понеделник сенатор Джон Ософ се пошегува, че американският президент е разсеян заради извънбрачна връзка с Натали Харп - личната асистентка на 80-годишния държавен глава.

Видната близост между президента и 35-годишната Харп подхрани слухове, че двамата имат любовна връзка.

Ософ, сенатор от Демократическата партия, представляващ щата Джорджия, заяви в реч в неделя, че президентът "не иска да си върши работата“, а вместо това "иска да построи своята бална зала и да пътува с Натали на техния, очевидно беззащитен, летящ дворец, подарен от емира на Катар“.

Коментарът предизвика бурна реакция от страна на някои от най-близките сътрудници на Тръмп, като говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл разкритикува остро Ософ, наричайки го "жалък, женствен театрал, който се прави на Барак Обама“.

"Натали Харп е една от най-лоялните и трудолюбиви сътруднички в екипа на президента Тръмп... На никого не му пука какво говори този лековат неудачник", каза в отговор говорител на Белия дом.

Според медията Semafor, човек от обкръжението на Белия дом е заявил, че острата реакция се дължи отчасти на факта, че "на първата дама не ѝ допадат подобни неща“.

Източникът добавя, че Тръмп "изпада в ярост“ заради публичните спекулации относно личния му живот, както и че Харп е човекът, който "най-бързо и усърдно изпълнява всяка негова команда“.

Натали Харп, бивша водеща в консервативната телевизия One America News Network, от години е част от обкръжението на американския президент, но през последните месеци се появява заедно с него все по-често.

По време на предизборната кампания на Тръмп през 2024 г. тя получава прякора "човекът-принтер“, тъй като носи със себе си принтер, за да разпечатва новинарски статии, които биха могли да представляват интерес за него.

Готова е на всичко за Тръмп

Според репортаж на CNN, Харп е толкова лоялна към Тръмп, че веднъж дори ѝ се е наложило да се вози в багажника на SUV-а, за да придружи президента до съда.

Харп е предприела това нестандартно пътуване през октомври 2023 г., когато Тръмп е трябвало да се яви в съдебна зала в Ню Йорк по време на мандата на президента Байдън, се посочва в статията, публикувана от CNN във вторник.

Инцидентът се е случил, след като Харп е влязла в "разпален спор с викове“ с други служители, настоявайки, че Тръмп лично е поискал тя да присъства, съобщава медията, позовавайки се на двама анонимни източници.

Когато ѝ казали, че в автомобила няма място за нея, Харп импровизирала и така се озовала в багажника на колата. Случкат е дадена като пример за това как тя е "дразнела“ най-близките до президента хора.

Според един от съветниците Тръмп "харесва вниманието и факта, че тя е напълно отдадена и лоялна“. "Тя не задава въпроси и не поставя нищо под съмнение“, отбелязал източникът.