Петкова с критика: Бюджетът закона, може да бъде атакуван в КС

Бившият министър на финансите Теменужка Петкова разкритикува внесения бюджет от управляващите и заяви, че предложеният проект противоречи на закона и може да бъде атакуват пред Конституционния съд.

Петкова припомни чл. 25, ал. 2 от Закона за публичните финанси. “Дефицитът на сектор “Държавно управление“ на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт”, каза депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и каза, че има второ важно правило - чл. 27, ал. 4 ЗПФ.

“Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт”, каза Петкова и обясни:

“Юридическият извод: бюджет с дефицит над 3% по принцип не може законосъобразно да бъде внесен и приет, защото би противоречал на действаща императивна норма на Закона за публичните финанси. Министерският съвет е длъжен при съставянето и изпълнението на консолидираната фискална програма да спазва фискалните правила по закона - чл. 22, ал. 1 ЗПФ.

Изключение има само при извънредни обстоятелства - чл. 25, ал. 3 и чл. 27, ал. 5. Законът дефинира такива обстоятелства като необичайно събитие извън контрола на МС със сериозно въздействие върху финансовата позиция, или икономически спад над 3% в реално изражение - чл. 24, ал. 3”, каза Петкова.

Тя добави, че “ако няма формално обосновани “извънредни обстоятелства“, бюджет над 3% дефицит би бил незаконосъобразен. Народното събрание приема бюджета, но не може с годишния бюджетен закон просто да заобиколи общите фискални правила, защото ЗПФ урежда бюджетната рамка и фискалните ограничения. Освен това самият закон казва, че материята му не може да се отклонява от принципите и правилата му чрез друг закон - чл. 2“.

Бившият финансов министър подчерта, че Народното събрание не може да приема решения, които противоречат на действащото законодателство.

“При действащия Закон за публичните финанси бюджет с дефицит над 3% от БВП е недопустим, освен при доказани извънредни обстоятелства. Такъв бюджет би противоречал на чл. 25, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 ЗПФ и би нарушил фискалната рамка, която Министерският съвет и Народното събрание са длъжни да спазват“, обобщи Петкова.