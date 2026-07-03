Пулев: Намаляването на административната тежест е приоритет

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе работна среща с представители на работодателските организации и министерства, посветена на мерките за намаляване на административната тежест и регулаторните режими. Основен акцент в дискусията бяха конкретните стъпки за изграждането на по-ефективна администрация, която да подкрепя развитието на бизнеса, инвестициите и иновациите.

„Намаляването на административната тежест ни е приоритет. Важно е и за хората, и за индустрията, и за бизнеса, и за общините да имаме функционираща, ефективна администрация, която да отговаря на съвременните нужди на бизнеса, да не спъва иновациите и конкурентоспособността, а да помага на икономиката да расте по устойчив и интелигентен начин“, заяви вицепремиерът.

Той припомни, че инициативата се реализира в изпълнение на поставените от министър-председателя Румен Радев приоритети за подобряване на бизнес средата. Пулев отбеляза, че по време на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите основната тема е била именно намаляването на административната тежест, като премиерът е поставил ясна задача за ускоряване на реформата и въвеждане на механизъм за редовна отчетност.

По думите му реформата не трябва да бъде възприемана като политически лозунг, а като реален процес, който ще се реализира в партньорство и в постоянен диалог с бизнеса. Вицепремиерът призова работодателските организации да участват активно с практически предложения, като подчерта, че именно бизнесът е естественият партньор на държавата в този процес.

„Подаваме ви ръка за един активен и конструктивен диалог“, обърна се той към представителите на бизнеса. „Ние стоим твърдо зад тази линия като приоритет и искаме съвместно с вас – хората, които познавате нуждите на индустрията и на малките и средните предприятия – да намерим най-добрите решения“, подчерта Александър Пулев.

Той представи предприетите до момента действия за подготовка на реформата. До всички министерства са изпратени указания да идентифицират структурите, които имат отношение към административната тежест, както и експертите, които ще участват в процеса по анализ и изготвяне на предложения.

„Имаме вече обратна връзка от министерствата. Седемдесет и трима експерти в администрацията ще ни подкрепят в това начинание. Получихме анализи от различните министерства, а към момента са консолидирани 273 предложения за административни мерки в полза на индустрията и на хората“, посочи вицепремиерът.

На срещата стана ясно, че са получени вече предложения от общо 16 министерства и 26 агенции и административни структури. Най-голям дял имат мерките, насочени към дигитализация на административните процеси – 102 бр. за еднократно събиране на данни – 101 предложения за намаляване на сроковете за административно обслужване и за внедряване на иновативни технологични решения.

Той подчерта, че както експертният екип, така и събраните предложения, са само началото на процеса. След представянето на първоначалните анализи предстоят индивидуални срещи с работодателските организации, на които ще бъдат обсъдени конкретни предложения по отделните административни режими.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта реформата да бъде реализирана чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса, с фокус върху конкретни мерки, които да доведат до реално намаляване на административната тежест, по-добра регулаторна среда и по-висока конкурентоспособност на българската икономика.