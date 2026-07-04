От ДБ се разкайват, че подкрепили Атанасова за конституционен съдия

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов коментира скандала от последните дни, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в частен самолет с Делян Пеевски.

Пред Нова тв Божанов каза, че е по-склонен да вярва на вътрешния министър Иван Демерджиев, който изнесе информацията.

“Това е справка, дадена му от ГДБОП. Трябва да се установи обаче откъде идва разминаването в твърденията. На Дечев му бяха дадени данни от “Гранична полиция”, обясни депутатът от ДБ.

“Конституционен съдия лети със санкциониран по “Магнитски”. Всички тези пътувания с висока стойност трябва да се декларират и от двамата, но нито Пеевски, нито Атанасова са ги декларирали, а това може да се оцени като престъпление“, подчерта Божанов.

Той е на мнение, че депутатите, като публични личности и политически фигури, имат по-ниска граница за свобода на личния живот.

“Пеевски няма какво да се оплаква. Личният живот често се преплита със злоупотреба с публични средства тук. Въпросът е кой е финансирал полетите, но и дали в Дубай са се уговаряли обществени поръчки“, обърна внимание Божанов.

Депутатът припомни, че ДБ е подавала много сигнали срещу Пеевски. “Това с полетите ние го поставихме като въпрос преди над месец. Не сме си затваряли очите”.

“Ние гласувахме за избора на Десислава Атанасова като конституционен съдия – не можем да го скрием, това беше грешка, с декларация я признахме. Отчетохме още тогава, че тя не покрива критерия интегритет”, каза Божанов.