Атанасова твърди: Не съм пътувала с частен полет до Дубай с Пеевски

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 година.

Повод за позицията ѝ идва след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

Ето цялата позиция на Атанасова:

"Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев - Министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 02.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система “Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.

Твърдението, че “на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски”-София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.

Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.

Прилагам посочените документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия".

Снимка: Конституционен съд на Република България

Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ