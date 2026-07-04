В "Административна кома" изпадна сграда в центъра на Стара Загора

"Административна кома" – това е надпис върху опакована сграда в центъра на Стара Загора.

Тя е паметник на културата и е изцяло реставрирана и обновена от частен инвеститор, като ще изпълнява функцията на очна клиника.

Девет месеца обаче инвеститорите очакват комисия от Министерството на културата да инспектира ремонтите, които са предписани от самите тях по време на реставрацията.

Така, в знак на протест, емблематичната "Зелена баня“ е опакована в стил Кристо и е в очакване да се задейства бюрократичната машина.

Инвеститорът купува старата сграда, към която има личен сантимент, и я реставрира съобразно всички изисквания на тежкото законодателство в сферата.

В ремонта са вложени близо 3 милиона евро, но вече 9 месеца се чака комисия.

"Ами неприятно е. Никога не съм смятал, че един хроничен стрес може да се отрази здравословно на човека. Оказва се, че те променя. А който не го е преживял, той не знае какво е. Девет месеца - цяла бременност, един вид - да не знаеш какво се случва. И това е нещо... това безумие трябва да се спре, защото човек остава с впечатлението, че държавата, която би трябвало да обичаш, същата тази държава те мрази“, каза офталмологът д-р Станимир Трошев.

Отказват да дадат и подкуп, за да се задвижи процедурата.

"Ами, честно казано, не е дошъл някой да каже директно, нали - "Дайте това, за да направим това“. Може би са очаквали ние да се досетим или да вървим по пътя да търсим. Факт е, че сме говорили с двама заместник-министри – от предишното и от служебното правителство – и те обещаха, но резултатът, както виждате, го няма. В крайна сметка нямаше придвижена процедура“, поясни строителят инж. Димитър Янков пред Bulgaria ON AIR.

Така се стига и до арт протест.

"Сградата е като пациент – един пациент, който е излекуван, но административни пречки спъват неговото изписване и заемането на заслуженото му място в обществото. Това е, общо взето, символиката на цялата работа“, каза Иван Ганевски.

Само за ден процедурата бе задействана. Със заповед на министъра на културата Евтим Милошев е назначена комисия, която ще инспектира обекта на 9 юли от 13:00 часа и в рамките на следващия ден ще предостави констатациите.