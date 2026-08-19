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Пожарът в Мездра: Изгорели сгради, лозя и зеленчукови ниви

Екипи на пожарната се борят 6 часа с огъня

19.08.2026 | 07:28 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Битката с огнената стихия в Мездра в продължила над 6 часа. Пожарът пламна вчера следобед във вилната зона на града.

Пострадали хора няма, но въпреки това се стигна до евакуация на детска градина и дом за лица с увреждания. По първоначални данни са изгорели около десет сгради, лозя и зеленчукови градини.

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Огънят обхвана сухи треви и навлезе в лозята над града. Пожарът бързо се разраснал заради силния вятър.

“Голям е пожарът. Откъде тръгва, не мога да го кажа. Има постройки, които са пострадали“, казва пред bTV Ивайло Тошев, представител от Община Мездра.

Три екипа на пожарната помагат в битката с огъня. Подкрепление е дошло и от две пожарни във Враца.

“Ситуацията излиза извън контрол. Цялата пожарна е мобилизирана, цялата полиция. Всеки прави кой каквото може. На този етап не знаем кой го е запалил, образували сме досъдебно производство“, казва снощи главен инспектор Любомир Лалов, началник на РУ-Мездра.

Причината за пожара тепърва ще се изяснява.

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Мездра пожар гасене вилна зона сгради лозя
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