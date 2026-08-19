Пешеходец загина на “Хемус” край Шумен

Пешеходец е загинал на автомагистрала "Хемус”, а причините за настъпване на инцидента тепърва ще се изясняват, съобщава Bulgaria ON AIR.

Въвежда се времена организация за автомобилите, пътуващи по АМ "Хемус", в участъка от Шумен до Нови пазар, през път I-2, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, във връзка с инцидента.

Екипи на полицията ще подпомагат водачите и ще ги насочват за преминаване по алтернативния път, посочиха още от полицията в Шумен.

Общо 41 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Шуменско през първите шест месеца на 2026 година.