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Наско Сираков: Левски е създаден да побеждава, не да оцелява

Президентът бе доволен от играта на отбора срещу АЕК

19.08.2026 | 08:08 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът на Левски Наско Сираков бе доволен от играта на отбора срещу АЕК Атина в първия мач от плейофите на Шампионската лига, който завърши 0:0. 

"Аз съм горд с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години - Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време", каза голмайстор №1 в историята на клуба.

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"Господ ще реши какви са шансовете на Левски на реванша. Ако играем така, аз съм спокоен. И да загубим, ще бъда горд с отбора. Сигурен съм, че до Нова година феновете ще подобрят този рекорд по посетители", каза Наско Сираков след мача. 

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