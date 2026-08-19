Наско Сираков: Левски е създаден да побеждава, не да оцелява

Президентът на Левски Наско Сираков бе доволен от играта на отбора срещу АЕК Атина в първия мач от плейофите на Шампионската лига, който завърши 0:0.

"Аз съм горд с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години - Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време", каза голмайстор №1 в историята на клуба.

"Господ ще реши какви са шансовете на Левски на реванша. Ако играем така, аз съм спокоен. И да загубим, ще бъда горд с отбора. Сигурен съм, че до Нова година феновете ще подобрят този рекорд по посетители", каза Наско Сираков след мача.