Треньорът на АЕК: Разочарован съм, че не спечелихме

Старши треньорът Марко Николич вярва, че АЕК Атина е можел да спечели победата срещу Левски в първия мач от плейофния кръг на Шампионската лига по футбол. Той обаче подчерта, че качеството на терена в гръцката столица ще позволи на отбора му да играе по-бърз футбол, с който може да надвие "сините" и да си осигури участие в основната фаза на най-престижния клубен турнир.

"Разочарован съм, че не спечелихме, но това пак си е равенство като гост пред пълен стадион. Благодаря на нашите фенове, че ни подкрепиха. Не успяхме да победим, но

този двубой можеше да бъде решен от един гол.

Ще дадем всичко от себе си на нашия стадион и ще опитаме да вкараме там", каза треньорът на АЕК за Макс Спорт 3.

Относно предстоящия реванш в Гърция той заяви: "Няма голяма разлика, освен това, че ще бъдем домакини пред нашите фенове. Предполагам, че ще ни бъде малко по-лесно, защото теренът е по-добър и ще можем да играем по-бърз футбол. Тук не успяхме. Левски е опасен съперник, но ще опитаме да решим двубоя. Днес Левски не ни изненада, но направихме няколко тактически грешки, които можеха да бъдат опасни за нас".