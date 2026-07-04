Делегация от "Възраждане" отишла на поклонението на Али Хаменей в Иран

Народният представител Ангел Георгиев и Златан Златанов - координатор на "Възраждане" в Русе, са на официално посещение в Иран. Поводът за посещението им е поклонение пред Али Хаменей, който беше убит при американо-израелски удар. В церемонията участват делегации от десетки държави, сред които и тази на "Възраждане", която е в Техеран по покана на Посолството на Ислямска република Иран в България, съобщиха от пресцентъра на партията.

Иран показа нещо, което днес липсва на голяма част от света – че една държава може да бъде подложена на огромен военен, икономически и политически натиск, да загуби своя духовен лидер и въпреки това да не се откаже от суверенитета си, да не приеме чуждото право да определя кой може да я управлява и каква политика има право да води.

Народните представители от "Възраждане" присъстваха като представители на българска политическа сила, която не се страхува да заеме позиция и да я защитава независимо от натиска и възможните последици.

Според партията присъствието на „Възраждане" в Техеран показвало, че България не е обречена завинаги да бъде безгласен придатък, който научава позицията си от чуждите посолства.

"Можем да имаме собствена външна политика, собствени отношения и собствена оценка за случващото се по света. За това обаче са необходими характер, последователност и готовност да понесеш цената на независимата позиция. Точно тези качества днес отличават „Възраждане" от останалите български партии", пишат от пресцентъра.