Погребението на Али Хаменей ще привлече 20 милиона души

Иран започна няколкодневен траур, посветен на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, който загина при съвместни удари на САЩ и Израел през февруари.

Официални лица заявиха пред AFP, че погребението в Техеран може да събере до 20 милиона души, като се очаква масовото участие да се превърне в "референдум“ за Ислямската република.

Управляващото духовенство на режима подготвя многодневни масови погребални церемонии за Хаменей. Проявите ще започнат през уикенда в Техеран, следвани от масови шествия през следващата седмица в градовете Кум и Машхад, както и церемонии в Ирак.

"Масовото участие на хората в погребалното шествие за загиналия като мъченик лидер и останалите мъченици на практика ще бъде пореден референдум за Ислямската република“, заяви пред държавните медии аятолах Мохамад Саиди, водещ петъчните молитви в Кум.

Иран предупреди Доналд Тръмп и Израел да не предприемат удари по време на държавното погребение, пише The Independent.

Али Абдолахи, командващ Централния щаб "Хатам ал-Анбия“, заяви, че "враговете на Иран“ трябва да избягват "погрешни изчисления“, в противен случай ще се сблъскат със сурово възмездие.

Опечалените иранци се тълпяха в обширен молитвен комплекс в Техеран в събота, когато седмичните погребални церемонии на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей започнаха с националния химн, религиозни хвалебствия и четене на откъси от Корана.

Телевизионни кадри показаха ковчега му, покрит с иранското знаме и увенчан с черен тюрбан.

Той беше поставен, заедно с четири други ковчега на убитите членове на семейството му, на голяма платформа, наподобяваща Кааба, представляваща най-святото място на исляма в Мека.

Обширният двор на комплекса, "Гранд Мосала на Имам Хомейни“, беше изпълнен с опечалени, много от които развяваха ирански знамена и носеха снимки на убития лидер.