Тленните останки на покойния Али Хаменей вече са в Техеран

Тялото на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей пристигна в четвъртък вечерта на прощална церемония в Техеран, съобщава иранската държавна информационна агенция IRNA.

На церемонията присъстваха хиляди членове на семействата на загиналите при американско-израелските атаки, които се събраха в траур близо до мястото, където беше убит Хаменей.

Лидерът беше убит при съвместна американско-израелска атака срещу Иран на 28 февруари, събитие, което предизвика седмици война и засили напрежението в региона.

Предполага се, че днес, 3 юли, ще се състои официална възпоменателна церемония за Хаменей с участието на държавни глави, високопоставени служители и религиозни лидери. Церемониите за последно сбогуване ще продължат в Техеран на 4 и 5 юли, след което на 6 юли в столицата ще се проведе основното погребално шествие.

На 7 юли погребалните ритуали ще се преместят в свещения град Кум.

За 8 юли са предвидени церемонии в Ирак, включително в Багдад, Наджаф и Кербала, където тленните останки ще бъдат посрещнати от религиозни и политически дейци и пренесени до значими шиитски светилища.

Заключителната погребална церемония и самото погребение са насрочени за 9 юли в светилището на имам Али Реза в североизточния град Машхад, едно от най-светите места за шиитите.