Климатолог: Пригответе се, в бъдеще ни очакват и по-големи жеги

Със сигурност в бъдеще ще ни очакват и по-големи жеги. Прогнозата направи климатологът от БАН проф. Емил Гачев в предаването "Големите последици". Той посочи, че не знае кога ще се случи това, но ни очаква и по-горещо време. "Прогнозата за тук е, че по-съществено затопляне и засушаване ще имаме през втората половина на лятото", посочи още проф. Гачев пред Bulgaria ON AIR.

Той разкри на какво се дължи горещата вълна, която обхвана Западна Европа: "От метеорологична гледна точка това е една особеност на атмосферната циркулация, която се дължи на промените в климата, които модифицират нормалния начин, по който иначе климатът се развива.

Когато говорим за промените в климата - аз избягвам да давам оценка доколко човекът е виновен и доколко природата има своя принос. Имаме обаче неоспорим процес на затопляне на климата, което е важно от гледна точка на мерките за адаптация, които трябва да приемаме", категоричен беше климатологът.

Целия разговор гледайте във видеото.