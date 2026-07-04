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Климатолог: Пригответе се, в бъдеще ни очакват и по-големи жеги

По-съществено затопляне и засушаване ще има през втората половина на лятото, каза проф. Емил Гачев

04.07.2026 | 20:15 ч. 9
Климатолог: Пригответе се, в бъдеще ни очакват и по-големи жеги

Със сигурност в бъдеще ще ни очакват и по-големи жеги. Прогнозата направи климатологът от БАН проф. Емил Гачев в предаването "Големите последици". Той посочи, че не знае кога ще се случи това, но ни очаква и по-горещо време. "Прогнозата за тук е, че по-съществено затопляне и засушаване ще имаме през втората половина на лятото", посочи още проф. Гачев пред Bulgaria ON AIR. 

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Той разкри на какво се дължи горещата вълна, която обхвана Западна Европа: "От метеорологична гледна точка това е една особеност на атмосферната циркулация, която се дължи на промените в климата, които модифицират нормалния начин, по който иначе климатът се развива.

Когато говорим за промените в климата - аз избягвам да давам оценка доколко човекът е виновен и доколко природата има своя принос. Имаме обаче неоспорим процес на затопляне на климата, което е важно от гледна точка на мерките за адаптация, които трябва да приемаме", категоричен беше климатологът. 

Целия разговор гледайте във видеото.    

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