Жегата в Европа е отнела живота на близо 4000 души

Според предварителни национални данни, гореща вълна от края на юни, която повиши температурите в части от Европа до рекордно високи нива, е причинила над 4000 допълнителни смъртни случая в няколко западноевропейски страни.

Франция е регистрирала 2025 допълнителни смъртни случая - близо 30% увеличение - през седмицата, започваща на 22 юни, в пика на рекордната гореща вълна в страната.

Белгия отбелязва 39% увеличение на смъртността, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая, между 18 юни и 29 юни. Белгийските власти заявиха, че това представлява най-високият дневен брой смъртни случаи в страната от първата вълна на коронавируса.

Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая през седмицата от 22 до 28 юни, като най-голямо е било въздействието сред хората на 80 и повече години, съвпадайки с рекордните температури, приближаващи 40°C.

Испанският здравен институт "Карлос III" съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с жегата, което е повече от два пъти повече от 407-те, регистрирани през юни 2025 г.

Властите подчертават, че данните остават предварителни

Националната агенция за обществено здраве на Франция, Santé publique France, предупреди, че истинският брой на смъртните случаи "вероятно е подценен", пишат от Еeuronews.

Тъй като се очаква покачващите се температури да се завърнат, правителствата са под натиск да реагират.

Белгийският министър на здравеопазването Франк Ванденбрук възложи на Групата за управление на риска на страната да изготви препоръки до началото на следващата седмица за засилване на готовността, съобщи Brussels Times.

Междувременно френските опозиционни политици критикуваха реакцията на правителството на екстремните горещини. В четвъртък Зелените внесоха вот на недоверие срещу правителството на премиера Себастиан Льокорню, твърдейки, че то не е успяло да подготви адекватно страната за покачващите се температури.