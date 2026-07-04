Д-р Симидчиев: Проблемът в здравеопазването е управленски

Проблемът в здравеопазването не е паричен. Проблемът винаги е бил управленски. Това заяви в ефира на "Опорни хора" д-р Александър Симидчиев - депутат от ПГ на ДБ.

"Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, а десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване. Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва", категоричен беше Симидчиев пред Bulgaria ON AIR.

За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия, каза още д-р Симидчиев.

"Когато парите се отклоняват от правилния си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат - за превенции, за профилактика и за лечение", посочи народният представител.

На финала той коментира и ветото, което България ще наложи за 21-ия пакет европейски санкции срещу Русия.

"Там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно. Но ако, както ние смятаме, че нашите интереси са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща, извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно", заключи д-р Симидчиев.

Целия разговор гледайте във видеото.