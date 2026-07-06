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Шофьор предложил по 500 евро подкуп на полицаи на „Тракия“, за да избегне дрегер

Мъжът е задържан за 24 часа

06.07.2026 | 09:09 ч. 4
Снимка: архив, МВР

Снимка: архив, МВР

36-годишен шофьор беше задържан на автомагистрала „Тракия“, след като предложил подкуп на полицейски служители, за да избегне проверка за употреба на алкохол, съобщи Нова тв.

Инцидентът е станал около 7:30 часа сутринта на 4 юли в района на 325-ия километър на аутобана в посока Бургас. 

При рутинна проверка служители на Районното управление в Карнобат спрели лек автомобил с кюстендилска регистрация, управляван от мъж от Самоков.

По данни на полицията водачът отказал да бъде изпробван с дрегер. Малко след това извадил пачка с банкноти и предложил на униформените по 500 евро на човек или общо 1000 евро с цел да не бъде подлаган на тест и да продължи безпрепятствено пътя си.

Мъжът е бил задържан незабавно за срок до 24 часа. По случая е започнало разследване, а работата на органите на реда продължава.

 

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