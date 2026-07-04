Зеленски предизвиква Путин: Да се срещнем в Константиновка

Президентът Володимир Зеленски отхвърли твърдението на руския президент Владимир Путин, че град Константиновка в Донецка област е под руски контрол, като го определи като лъжа, целяща да привлече медийно внимание.

"Разбира се, това не е вярно, това е просто поредната руска лъжа, измислена, за да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски по време на разговор на 4 юли с германския канцлер Фридрих Мерц.

I spoke with German Chancellor Merz @bundeskanzler. I’m grateful for the support and assistance to our people and our country. Germany is one of the world's leaders in protecting lives, and we deeply value that. The key priority now is missiles for the Patriot systems – to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

"Ако Константиновка в момента беше под руски контрол, тогава Путин със сигурност нямаше да има проблем да се срещне с мен там и да намери дипломатически решения за окончателното прекратяване на войната“, отбеляза иронично Зеленски.

В изявление за "Украинска правда“ говорителят на Генералния щаб майор Андрий Ковальов съобщи, че отделни групи руска пехота са навлезли в оспорвания град и ситуацията е тежка, но Костянтиновка остава под контрола на Въоръжените сили на Украйна.

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Украинските войски продължават да държат позиции на определени рубежи, защитавайки града и покрайнините му, като същевременно провеждат контрасаботажни операции, добави Ковальов.

"На 3 юли противникът предприе 11 атаки в посоченото направление, но не постигна успех. Вместо това врагът, не за първи път, прибягва до разпространяване на откровена дезинформация и фалшиви новини чрез висши длъжностни лица“, заяви той пред "Украинска правда“.

Генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на Русия, също заяви, че градът е преминал под руски контрол, описвайки селището, някога с население от 67 хиляди души, като "един от основните отбранителни възли в укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновка“.

Тези градове образуват така наречения "пояс от крепости“, който остава основна пречка пред дългогодишния стремеж на Москва да завладее целия Донбас. Районът е арена на ожесточени боеве, като през миналия месец руските сили навлязоха в Константиновка.

Още в началото на юни командването на 19-и армейски корпус, отговарящо за отбраната на града, съобщи, че над сто руски войници се намират в градската част на Константиновка.