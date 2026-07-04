Украинските дронове удариха петролен терминал в Санкт Петербург ВИДЕО

В ранните часове на 4 юли украинските въоръжени сили са извършили атака срещу Санкт Петербург, поразявайки петролен терминал в града, съобщават руските канали в Telegram.

На снимки и видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, се виждат стълбове черен дим и пламъци, издигащи се от пристанищната зона на града, където се намира Петролният терминал на Санкт Петербург (в Ленинградска област).

Според независими руски медии, около 06:30 ч. местно време в града са се чули експлозии, а жителите са съобщили за прелитащи над региона украински дронове с голям обсег. Руски официални лица заявиха, че през нощта над Ленинградска област са били свалени десетки дронове.

Петролният терминал, разположен на брега на Финския залив в рамките на Голямото пристанище на Санкт Петербург, е едно от най-големите съоръжения в Русия за съхранение и износ на горива. Той приема и изпраща петролни продукти чрез речен, железопътен и автомобилен транспорт, като капацитетът му за преработка и трансфер възлиза на 12,5 милиона тона годишно.

Мащабът на нанесените щети не беше веднага ясен.

Украинските военни все още не са коментирали ударите.

Санкт Петербург, разположен на 1100 километра от границата с Украйна и роден град на руския президент Владимир Путин, рядко е бил обект на украински атаки по време на пълномащабното руско нахлуване, поради концентрацията на руски системи за противовъздушна отбрана около този исторически значим град.

Residents of St Petersburg enjoying the burning oil terminal in St Petersburg, Russia. https://t.co/UgW105U3sv pic.twitter.com/8iP2FqRshf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 4, 2026

През последните месеци обаче напредъкът в технологиите за украински дронове позволи по-ефективно преодоляване на противовъздушната отбрана и нанасяне на удари по различни цели в силно укрепени градове, включително Москва и Санкт Петербург.

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Последната съобщена атака на Украйна срещу Санкт Петербург идва месец след като силите на Киев атакуваха града по време на посещението на Путин на Международния икономически форум там, и броени дни след като на 1 юли Русия предприе най-мащабната си атака срещу Киев досега.

На 3 юли Путин обеща да "продължи“ кампанията на Москва за масирани ракетни удари и атаки с дронове срещу украински градове, дни след като близо 30 души загинаха, а над 90 бяха ранени при нападенията срещу украинската столица.

В отговор на зачестилите руски ракетни атаки и нападения с дронове срещу украински градове, силите на Киев продължават да атакуват руската петролна и енергийна инфраструктура, която е ключов източник на приходи за Москва за финансиране на войната.

Скорошните атаки доведоха до постоянен недостиг на гориво в най-малко 20 руски региона, като жителите публикуват в социалните мрежи кадри, показващи опашки от часове пред бензиностанциите в цялата страна.