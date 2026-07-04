"Стига да няма недостиг на бира“: Руснаците борят бензиновата криза с мемета СНИМКИ

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Русия е в разгара на горивна криза, която предизвика нормиране, дълги опашки на бензиностанциите, покачващи се цени и съобщения за празни бензиностанции в няколко региона след вълна от украински удари с дронове по петролни рафинерии и енергийна инфраструктура.

Въпреки че прекъсванията предизвикаха широко обществено недоволство, много руснаци се обърнаха към хумора, за да се справят с кризата, съобщава The Moscow Times.

"Ерата на "срещите за вечеря“ приключи. Ерата на "срещите за бензин“ започна", е само част от многото коментари и мемета, които циркулират в социалните мрежи.

Мемето играе с руски жаргонен термин "тарелочница“ ("среща за вечеря“), който се използва за описание на жена, обвинена, че ходи на срещи само за да се храни безплатно в скъпи ресторанти.

С недостига на бензин, шегата предполага, че горивото е станало толкова ценно, че жените уж търсят мъже за бензин, вместо за вечеря.

Друго меме осмива навика на руските власти да обвиняват Запада за вътрешните проблеми. На него са изобразени настоящият и минали президенти на САЩ - Доналд Тръмп, Джо Байдън и Барак Обама, които си тръгват от руска бензиностанция, носейки... туби с бензин.

"Стига да няма недостиг на бира“, гласи друго меме, което улавя усещането за умора на фона на войната.

Въпреки че е един от най-големите производители на петрол в света, според съобщенията Русия е започнала да внася бензин от Индия, за да облекчи недостига на вътрешния пазар. Тази седмица Кремъл потвърди, че води преговори с други държави за закупуване на бензин в опит да стабилизира вътрешния пазар.

Потребителите в социалните мрежи бързо реагираха с поредната шега: "Честит Ден, в който Русия започна да купува бензин от Индия!“.

На руски език името на приложението за съобщения Telegram обикновено се съкращава до telega, което може да означава и "каруца, теглена от коне“.

В това меме шофьор, който тегли каруца, казва, че все още използва telega (Telegram), в отговор на шофьор, който казва, че използва Max, критиците на подкрепяното от държавата приложение за съобщения биха могли да улеснят правителственото наблюдение. След това шофьорът вижда знак "Без бензин“ на бензиностанция, което означава, че всеки, който използва telega (каруца), вече не се нуждае от гориво.

Друга шега гласи: "Русия е толкова богата, че може да си позволи да сваля дронове с капаци от петролни резервоари“ - препратка към капака на резервоар за съхранение на петрол, който бе изхвърлен във въздуха по време на скорошна атака с украински дрон срещу петролната рафинерия "Капотня“ в Москва.