Наложиха пълна забрана за влизане в горите на Северна Гърция

Властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горски територии.
Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики.
Паленето на огън на открито, както и извършването на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказват с административна глоба от 5 хиляди евро.
От Гражданска защита съобщават, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища, съобщава БНР.
Според полицията повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има арестувани и за умишлени палежи.
Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.