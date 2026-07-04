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Наложиха пълна забрана за влизане в горите на Северна Гърция

Паленето на огън на открито се наказват с глоба от 5000 евро

04.07.2026 | 17:32 ч. 8
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горски територии.

Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики.

Паленето на огън на открито, както и извършването на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказват с административна глоба от 5 хиляди евро.

От Гражданска защита съобщават, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища, съобщава БНР.

Според полицията повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има арестувани и за умишлени палежи.

Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя.

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