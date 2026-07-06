Скандално: ФИФА отмени червения картон на Фоларин Балогун по молба на Тръмп

Президентът Доналд Тръмп лично се е намесил в спора за червения картон на Фоларин Балогун на Световното първенство. Той се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино, за да поиска преразглеждане на спорното решение при победата на 1/16 финала срещу Босна и Херцеговина, потвърди източник пред Fox News.

Не е известно какво точно е казал Тръмп на Инфантино, когото 45-ият и 47-ият президент нарече "велик лидер в спорта" и приятел.

Нападателят на американския национален отбор, който има три гола на това Световно първенство, включително един преди червения си картон в мача от 1/16 финала, получи разрешение да играе при зашеметяващ обрат на събитията.

Athletic, който първи съобщи за игралния статус на Балогун в неделя, отбеляза, че част от дисциплинарния кодекс на ФИФА гласи: "съдебният орган може да реши да спре изцяло или частично прилагането на дисциплинарна мярка".

"Ако лицето, ползващо се с отложена санкция, извърши друго нарушение от подобен характер и тежест по време на изпитателния срок, отстраняването се отменя от съдебния орган и санкцията се изпълнява, без да се засягат допълнителни санкции, наложени за новото нарушение", се добавя в правилото.

ФИФА потвърди, че наказанието на Балогун е за изпитателен срок от една година

"Приемаме решението на Дисциплинарната комисия и сме доволни, че Фоларин Балогун има право да се състезава утре", заяви U.S. Soccer. "Пълното ни внимание е насочено към мача от осминафиналите срещу Белгия в Сиатъл и очакваме с нетърпение продължаващата подкрепа на нашите невероятни фенове."

Междувременно Белгия, която на косъм избегна Сенегал в осминафиналите, беше "изумена" от решението на ФИФА да позволи на Балогун да играе в понеделник вечер. Кралската белгийска футболна асоциация заяви, че ще "проучи всички потенциални варианти", за да промени решението за Балогун.

"Защитата на принципите на честната игра и равнопоставеността на всички участници е от ключово значение. Разглеждаме всички възможни действия", посочиха от белгийската федерация.

Мениджърът на отбора на САЩ Маурисио Почетино и неговият екип обмисляха как да заменят Балогун начело на формацията си, но сега всичко се промени, което ще им позволи да играят с обичайния си стартов състав срещу внушителния отбор на Белгия.

Самият Доналд Тръмп също коментира случая в социалните мрежи:

"Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост."

Докато отборът на САЩ се надява да победи Белгия и други противници в бъдеще, Тръмп и Инфантино ще бъдат заедно на стадион "Ню Йорк/Ню Джърси" на 19 юли за финала на Световното първенство. Точно както направиха миналата година на финала на Световното клубно първенство на ФИФА, Тръмп ще връчи трофея на Световното първенство на капитана на победителя на терена.

Ако отборът на САЩ победи Белгия в понеделник вечер, те ще бъдат едва вторият отбор в историята на страната, достигнал до четвъртфиналите. Те също така ще се изправят срещу победителя от двубоя между Португалия и Испания, ако успеят първо да се справят с Белгия.