Путин към Тръмп: Двете най-големи ядрени сили носят отговорност за сигурността

Руският президент Владимир Путин изпрати поздравително послание до американския лидер Доналд Тръмп по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ, съобщава ТАСС.

"Уважаеми господин президент, скъпи Доналд, приеми искрените ми поздравления по случай 250-ата годишнина от независимостта на Съединените американски щати. Подписването на Декларацията за независимост на Съединените щати не само възвести раждането на вашата нация, но и се превърна в знаково събитие в световната история. Именно тогава Русия оказа недвусмислена подкрепа на северноамериканските колонисти в борбата им за свобода от британското управление“, се казва в посланието, публикувано на сайта на Кремъл.

Русия и Съединените щати, като двете най-големи ядрени сили в света, носят особена отговорност за гарантирането на глобалната сигурност и стабилност, заяви още Путин.

"Днес Русия и Съединените щати, като двете най-големи ядрени сили в света, носят особена отговорност за поддържането на международната сигурност и стабилност“, каза Путин, отбелязвайки, че двата и половина века отношения между двете страни включват много славни страници.

"Ние се сражавахме като съюзници в две световни войни, като заедно освободихме човечеството от ужасите на нацизма, а впоследствие изиграхме ключова роля при изграждането на основите на съвременния световен ред“, отбеляза президентът.

"Изграждането на конструктивни, равноправни и взаимноизгодни отношения между Москва и Вашингтон обслужва интересите не само на нашите народи, но и на цялата международна общност“, заключи Путин.

Поздрав и от Лавров

Поздравления отправи и руският външен министър Сергей Лавров.

"Поздравявам американския народ. Желая му мир и благополучие, за да осъществи заветите на Декларацията за независимост на САЩ за правото на всеки човек на живот, свобода и стремеж към щастие", отбеляза Лавров в обръщението си.

Министърът изтъкна, че настоящият знаменателен юбилей се отбелязва в много отговорен за световния ред момент.

"Въпреки отчаяната съпротива на страните от Запада, епохата на тяхното глобално господство е на път да бъде заменена от по-справедлив и уравновесен многополюсен модел на международно развитие", каза той. Лавров припомни, че за два века и половина САЩ са изминали ускорено път, за който на други страни са били нужни стотици години.

"Път, съчетаващ важни съзидателни пориви и експанзия с вътрешни сътресения. На критични етапи в историята на САЩ - в годините на борбата за независимост от британската метрополия и в периода на Гражданската война - Русия неизменно е оказвала помощ за утвърждаването и запазването на американската държавност. Съюзът на нашите страни по време на Втората световна война и днес служи като напомняне за общата решимост за противопоставяне на всички проявления на фашизма, нацизма и идеологията за национална изключителност", подчерта той.