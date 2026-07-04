Отиде ли Путин наистина на фронта или заснеха крехкия президент в студио в Москва? ВИДЕО

Вчера руските държавни медии разпространиха кадри и информация, според която президентът Владимир Путин е посетил фронтовата линия. Но социалните мрежи не го пощадиха и ден по-късно подигравките с клиповете, направени уж на фронта, продължават. Според потребителите Путин не се е доближил опасно близо до зоната на действие, а е снимал кадрите... в студио под резиденцията си.

"За втори пореден ден всички се смеят на това видео. Вчера Путин, облечен във военна униформа, уж е направил рядко посещение на фронтовата линия, на един от спомагателните командни пунктове. В действителност това е бил филм, сниман в бункер. Както виждаме, в този бункер имат много реквизит: Вътре в сградата е била окачена камуфлажна мрежа. Подът, осветлението и акустиката изглеждат като в студио. Чудя се колко пъти са го репетирали?", пише бившият съветник на външния министър на Украйна Антон Геращенко.

Друг анонимен потребител пише:

"Изключително неудобен момент - руският президент Путин се преструва, че посещава фронтовата линия между Русия и Украйна. Кадри, заснети от студио в или близо до Москва."

Американецът Джей, който живее в Киев, пише, че според него това е истинския Путин, а не двойник, тъй като се е появил в бункер, заедно с Герасимов. Той отблеязва, че президентът прилича на герой от "Живите мъртви" - "кльощав, крехък, уплашен, не онзи жизнерадостен и енергичен мъж".

"Докато Русия продължава да се разпада, Кремъл устройва сцена за филми на Мосфилм с военен привкус под един от дворците на диктатора, като екипът му изработва малък костюм, който да обгърне все по-скелетовидната фигура на застаряващия масов убиец. Стресът го изтощава", пише още Джей.

When you see Putin in a bunker with Gerasimov, that's the real Putin. From yesterday, he looks like the walking dead. Skinny, frail, afraid, not the jovial, high energy one, with the bowling ball head. Rarely do we see the real one these days.

pic.twitter.com/OS60VhA7su — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 4, 2026

Лъжата за падането на Константиновка

Според официалната версия Путин е провел среща с руски военнослужещи на команден пункт на съвместната групировка руски войски. Срещата беше излъчена по федерални телевизионни канали и държавни информационни агенции.

По време на срещата началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов информира Путин за ситуацията на фронта. Наред с други неща, той заяви, че руските войски са превзели напълно град Константиновка в Донецка област на Украйна (или, както смятат руските власти, в самопровъзгласилата се Донецка народна република).

Путин обяви пълното превземане на територията на самопровъзгласилата се Луганска народна република и значителен напредък в ДНР. Той отбеляза, че превземането на Константиновка е първата, но решаваща стъпка в превземането на отбранителния бастион на украинските въоръжени сили Славянск-Краматорск.

Боевете за Константиновка продължават от октомври 2025 г. През последните седмици руски щурмови самолети бяха забелязани в целия град, но позиции на украинските въоръжени сили също останаха в неговите граници. В Луганска област украинските въоръжени сили вероятно продължават да контролират село Грекова. Все още не са публикувани доказателства за превземането на това село от руските въоръжени сили.

Нещо повече, по време на срещата Путин заплаши Украйна с "разширяване на зоната за сигурност" в граничните райони.

"Колкото повече удари се опитва врагът срещу цивилни цели в Русия, толкова по-голяма зона за сигурност ще трябва да бъде създадена в съседната територия", заяви руският президент.

Той също така призова военните да продължат да извършват масирани удари по Украйна и нареди да се направи анализ кои западни държави "подбуждат към продължаване на военните действия".

"Нуждаем се от този анализ, за ​​да вземаме отговорни решения в бъдеще", добави президентът.

Руските власти и военни многократно твърдят, че са превзели различни украински селища, но тези твърдения не винаги са подкрепени от обективни данни. Например, руски военни вече обявиха завършването на "освобождаването" на Луганска област през април 2026 г.

Твърдението на Путин за Константиновка също беше опровергано.

Киев отхвърли в събота твърденията на Русия, че е превзела източния бастион Константиновка, заявявайки, че ситуацията е "трудна", но войските защитават града. Президентът Володимир Зеленски нарече руското твърдение "лъжа".

"Украинските защитници продължават да държат позициите си по определените отбранителни линии. Ситуацията остава трудна, но е под контрола на украинските отбранителни сили", каза говорителят на армията Андрей Ковальов.

Той призна, че руските войски са се опитали да превземат града и са проникнали в него на малки групи.

"Има случаи на малки пехотни групи (1-3 души персонал), проникващи дълбоко в бойните формирования на украинските сили. В града продължават контрадиверсионни операции от страна на украинските отбранителни сили. Окупационните сили се откриват и елиминират", допълни Ковальов.

Той каза, че руснаците са извършили "11 опита за нападение" в петък, когато Москва обяви превземането, но каза, че те "не са постигнали никакъв успех".

"Врагът прибягна до разпространение на откровена дезинформация и фалшиви твърдения от най-високопоставените си служители", отбеляза той.

Зеленски, който каза, че е информирал германския канцлер Фридрих Мерц за битката, заяви, че Путин е "избрал да лъже света" за фронта.

"Той твърди, че руските сили уж са превзели Константиновка в Донбас. Разбира се, това не е вярно. Това е просто поредната руска лъжа", написа Зеленски в социалните мрежи. "Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещне с мен там, за да намерим дипломатически начин най-накрая да сложим край на тази война."