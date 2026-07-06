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Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна

Две жени са с опасност за живота

06.07.2026 | 10:33 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна, станала в неделния следобед, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие по главния път Добрич - Варна е получен около 16:40 ч. вчера. Катастрофата е станала на около три километра от разклона за село Стефаново.

При извършените първоначални действия на място полицаите са установили, че лек автомобил БМВ, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил "Пежо", управляван от 36-годишна жена. 

Вследствие на инцидента всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Общо седем души, сред които и деца, са пострадали с различни травми и фрактури.

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Жена на 45 години, пътувала в единия автомобил, е настанена в реанимация, като за живота ѝ има опасност. Жена на 61 г., която е пътувала във втория автомобил, е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна" във Варна, където също е настанена в реанимация и има опасност за живота ѝ. На двамата водачи са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Заради катастрофата движението по път II-29 Добрич - Варна в района на "Пети километър" беше временно ограничено. Трафикът се пренасочваше по обходен маршрут Добрич - Стефаново - път II-29 и обратно, като движението се регулираше от екипи на „Пътна полиция“, припомня БТА.

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