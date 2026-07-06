Търсенето на кафе в света се увеличава, консумацията ще се удвои до 2050 г.

Не се очакват промени в цената на кафето за крайния потребител в нашите географски ширини.Цената се повишава или понижава на борсата в зависимост от климатичните условия в страните производителки, но крайната цена на продукцията към търговците през последните години е уеднаквена и не се влияе от промените в климата. Това коментира Йордан Дъбов, кафетърсач и собственик на компания и верига магазини за кафе, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Когато цената на борсата започне да се понижава, се увеличава разликата за качеството, която производителите искат да получат, добави той.

Търсенето на кафе в световен мащаб се увеличава всяка година и според някои прогнози консумацията ще се удвои до 2050 г., каза Дъбов и добави, че хората имат нужда и желание да консумират все повече кафе.

Притесненията на производителите на кафе винаги са свързани с това дали ще има продукция и какво ще бъде нейното качество, а търговците са притеснени за цената на кафето, отбеляза специалистът.

„Доставчикът ни на кафе от Никарагуа произведе два пъти по-малко количество кафе при последната реколта, най-вече заради климатичните условия, не толкова заради работната ръка или цената на кафето.“

Миналата седмица в България бяха едни от най-влиятелните производители на кафе от Хондурас, Бразилия, Никарагуа, Руанда, Мексико. Фермерите от Хондурас са споделили, че в момента се нуждаят от дъжд, за да имат добра реколта. За сметка на това, в Бразилия обилните валежи създават притеснения на производителите, тъй като не могат да събират плода и качеството му се влошава с всеки изминал ден.

Климатичните условия оказват огромно влияние за случващото се в държавите производителки и това води до променливи в качеството и цената на кафето, отбеляза Дъбов.

Продукцията на водещите страни производителки се харесва много от потребителите, а колкото по-висококачествено е кафето, което се произвежда, толкова по-добре за пазарите, каза гостът.

Фермерите са мотивирани да продължат да се фокусират върху качеството повече, отколкото върху количеството, счита той и добави, че желанието на някои производители да произвеждат повече кафе води до намаляване на качеството му що се отнася до натуралния продукт.

Предизвикателствата в търговията с кафе не са се променили през тази година. За производителите те са свързани с желанието им да произведат кафето в необходимото количество и качество, за да могат да продължат дейноостта си, намирането на работна ръка, климатичните промени.

Как да се ориентираме кое кафе е качествено? Остават ли българските потребители взискателни към кафето? Как технологиите променят производството и приготвянето на кафе? Ще бъдат ли заменени баристите от изкуствения интелект?

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