Зелен "експеримент"? Индия негодува заради бензина, който чупи колите им (СНИМКИ+ВИДЕО)

Индийското правителство се опита в петък да овладее нарастващото недоволство срещу задължителното използване на бензин с 20% етанол, след като потребители, недоволни от по-ниската горивна ефективност и работата на автомобилите си, планираха протест срещу политиката.

Задължителната употреба на сместа, известна като E20, влезе в сила миналата година, но сега се превръща в една от най-големите политически горещи точки за правителството на премиера Нарендра Моди и за шофьорите в третия най-голям автомобилен пазар в света, пише Reuters.

How BJP is ruining your cars by forcefully giving you E20 petrol 👇 pic.twitter.com/JnDYBneyAc — Kapil (@kapsology) June 11, 2026

Напрежение след думите на главния прокурор

Спорът се засили тази седмица, след като главният прокурор Р. Венкатарамани заяви по време на съдебно заседание, че E20 е "експеримент", чиито резултати ще станат ясни едва догодина. Правителството отрече подобна реплика изобщо да е била казвана, но видео от съдебното заседание, на което се вижда как Венкатарамани произнася тези думи, междувременно стана популярно в социалните мрежи.

В петък Венкатарамани заяви пред агенцията, че е използвал думата "експеримент" в контекста на обема на доставките на етанол, а не по отношение на самата политика за етаноловия бензин. Това обаче не успя особено да успокои общественото недоволство, като противници на политиката обвиниха правителството, че е избързало с въвеждането ѝ.

Пресслужбата на правителството отхвърли критиките в петък като "диви твърдения" и призова хората да не се поддават на "rage bait" - съдържание, създадено така, че да провокира гняв и реакции.

Правителството опитва да успокои шофьорите

В опит да успокои автомобилистите министърът на петрола Хардип Сингх Пури сравни в четвъртък етаноловото гориво с употребата му в автомобилните състезания.

"Използват го и в състезателни автомобили, ускорението се увеличава. Пробегът, да, може леко да спадне", заяви Пури.

A few days back, Shri Nitin Gadkari openly challenged saying, “*Show me one vehicle anywhere in the world which had problems because of E20 petrol.*” Today, the Central Government told the Supreme Court that “*Ethanol mixing is an experiment—results will come by next year.*”… pic.twitter.com/sNX86KZJ2x — Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) July 1, 2026

Планиран протест в Ню Делхи

Техсин Пунавала, светска фигура от Ню Делхи и поддръжник на партията Конгрес, заяви, че организира протест срещу политиката за E20 в Ню Делхи и че е получил интерес от хиляди хора, които искат да се включат. В крайна сметка той се осъществи на 5 юли.

А и много шофьори са разочаровани, че вече нямат избор на бензиностанциите, и използват коментара на главния прокурор, за да излеят гнева си в социалните мрежи.

Приянк Харге, министър в щатско правителство от опозиционната партия Конгрес, написа в X, че въвеждането на политиката за E20 е било без достатъчно консултации и че правителството "не може да предизвиква гражданите да доказват щети, когато собствените ви данни все още не са готови".

Оплаквания за по-високи разходи и повреди

Стотици шофьори публикуваха оплаквания в X, в които твърдят, че E20 води до по-ниска горивна ефективност и по-голямо износване на автомобилни части.

Във видео в X, гледано над 500 000 пъти, видимо ядосан шофьор, представил се като Маниш Кашяп, стои в сервиз до автомобила си и пише в публикацията, че колата му има нужда от ремонт, след като е била повредена от горивото E20, пише изданието.

"Похарчил съм много пари за тази кола и съм платил данъци само за да установя, че след два месеца автомобилът ми не работи", казва той.

Аргументите на властите

Правителството твърди, че E20 помага за намаляване на въглеродните емисии, свива вноса на суров петрол, което пести чуждестранна валута, и подкрепя доходите на фермерите, като увеличава търсенето на земеделски суровини, използвани за производство на етанол.

🚨Why #Gadkari wants #Ethanol🚨 READ BELOW 👇 In 2018, BJP and Nitin Gadkari promised ₹55 / litre fuel. Today EVERYONE is suffering from high prices, low mileage, bunk scams, engine rusting. 📌 ONLY Gadkari & family benefit from this #Experiment 📌 India got E20 - 5 years… pic.twitter.com/ytIjhH5bDA — RK Speaks (@iamrohitvkumar) June 30, 2026