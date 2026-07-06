Интернет откачи: Зоват за бойкот на мача САЩ-Белгия заради отменения червен картон на Балогун

Ако получите червен картон на Световното първенство, ще пропуснете следващия мач... Освен ако Доналд Тръмп не се намеси. Светът реагира на противоречивия ход на ФИФА да отмени забраната, дадена на звездния нападател на американския отбор, след обаждане на Тръмп до Джани Инфантино.

"Срам за вас!"

Това беше вече масово разпространената реакция на опозиционната Социалистическа партия на Белгия относно решението на ФИФА да отмени червения картон на звездния нападател на САЩ Фоларин Балогун, след личен телефонен разговор от Доналд Тръмп до шефа на ФИФА Джани Инфантино.

Балогун трябваше да пропусне днешния мач от осминафиналите с белгийците, след като получи червен картон за това, че стъпи на крака на босненския защитник Тарик Мухаремович в мач от 1/16 финала, който САЩ спечелиха с 2:0, пишат от Euronews.

Един телефонен разговор по-късно и ситуацията изглежда така, сякаш Тръмп диктува решенията.

"Благодаря на ФИФА, че направи това, което беше правилно, и обърна една голяма несправедливост!", написа Тръмп на своята платформа Truth Social.

Това не се прие добре.

LOL!!! “Nah bro I have the Trump card, I win.” Trump card always wins! pic.twitter.com/gGTlmDm0wH — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 5, 2026

"Срам за вас! Когато парите решават, Световното първенство губи всякакъв авторитет", заяви Белгийската социалистическа партия. "Адаптирането на правилата, за да се харесат на Тръмп, опитите за измама, за да се спечели - какъв плачевен образ за ФИФА, за Световното първенство по футбол и за Съединените щати. Правилата трябва да се спазват от всички, както в спорта, така и в живота."

Иван Веругстрате, член на Европейския парламент и президент на франкофонската центристка партия Les Engagés, също реагира на решението, като каза:

"Удивително е как червеният картон изведнъж става "несправедлив", когато Тръмп се намеси... ФИФА трябва да защитава справедливостта, а не да създава впечатление, че се поддава на политически натиск. Ще се видим на терена: победата на Дяволите ще бъде още по-ценна."

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Кралската белгийска футболна асоциация (RBFA) заяви, че е "изумена" от решението, че то е в "пряко противоречие" с правилата на състезанието и заяви, че проучва "всички потенциални варианти".

Старши треньорът на Белгия Руди Гарсия също направи изявление:

"Доколкото си спомням, мисля, че това е първият път в историята на Световните първенства, в който се взема подобно решение. Както и да е, аз съм треньорът, така че ще се съсредоточа върху отбора си и мача - няма значение кой е в стартовия състав на САЩ. За мен важни са теренът, моят отбор, победата и достигането до четвъртфиналите. Не знаех, че на Световното първенство 5 юли всъщност е първи април. Това е Първи април."

След това дойде присъдата на интернет, генерирани от изкуствен интелект мемета и всичко останало...

Trump wins again! Gold card > Red card pic.twitter.com/GY0KGBysJY — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 6, 2026

Поддръжниците на MAGA приветстваха решението и подкрепиха "картата Тръмп"; други изразиха гняв от решението, казвайки, че ако САЩ спечелят Световното първенство, "то ще бъде поставено под въпрос - Благодаря, Тръмп".

Мнозина нарекоха Инфантино корумпиран, подчертавайки как предполагаемият политически неутралитет на ФИФА е необратимо провален от настоящия президент на ФИФА, който преди това присъди встъпителната награда за мир на ФИФА на Доналд Тръмп.

"Най-корумпираното Световно първенство по футбол", написа един потребител, докато друг публикува: "Това е може би най-големият скандал в историята на Световните първенства."

Някои дори призоваха за бойкотиране на мача САЩ срещу Белгия.

FIFA 🤦🏻‍♂️ Belgium must boycott their game versus the United States after interference from Trump in the overturning of a red card given to American striker Balogun. Other nations must then stand side by side with Belgium and tell Infantino…..#Belgium #UnitedStates pic.twitter.com/048V88lXRS — Ewen Cameron (@EwenDCameron) July 5, 2026