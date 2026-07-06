Когато спестяването вече не е достатъчно: депозитът или активното управление на капитала?

В условия на инфлация и променящи се лихвени нива все повече хора търсят баланс между сигурността на спестяванията и възможността за запазване на тяхната реална стойност.

В продължение на години банковият депозит беше най-познатият инструмент за управление на личните средства. За много домакинства той символизира сигурност – парите са защитени, условията са ясни, а рискът изглежда ограничен.

Днес обаче финансовата среда е различна. Инфлацията, динамиката на лихвените проценти и развитието на капиталовите пазари поставят нов въпрос пред спестителите: достатъчно ли е просто да съхраняваме парите си или трябва да търсим начин те да работят по-ефективно?

„Най-големият риск за част от спестителите не винаги е пазарното движение, а липсата на стратегия. В дългосрочен план бездействието също има цена“ - Драгомир Великов, Главен инвестиционен мениджър на Compass Invest.

Един от основните принципи в личните финанси е, че стойността на парите не се измерва само в номинално изражение. Ако доходността от даден инструмент е по-ниска от инфлацията, капиталът може да остане непроменен като сума, но постепенно да загуби част от покупателната си способност.

Това е особено важно за българските спестители, които традиционно предпочитат консервативни решения. Според данни на Организицията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ 83% от европейските граждани познават понятието инфлация, но едва 63% от тях могат да оценят нейното дългосрочно влияние върху личните си финанси.

Един капитал, три различни подхода

Изборът как да бъдат управлявани спестяванията е едно от най-важните финансови решения, които всеки човек взема. Различните финансови инструменти предлагат различен баланс между сигурност, потенциална доходност и инвестиционен риск, поради което е важно решението да бъде съобразено с индивидуалните цели и времевия хоризонт на инвеститора.

Нека разгледаме трима души, които разполагат с еднакъв капитал и планират да го вложат за период от три години.

За целите на сравнението е избран тригодишен период, тъй като той съответства на типичния максимален срок на банковите срочни депозити, предлагани на българския пазар. Избраният период не е определен въз основа на представянето на фондовете, а с цел сравнение между различни подходи за управление на свободни средства при сходен времеви хоризонт.

Първият инвеститор избира традиционен тригодишен банков депозит. За него водещи са предвидимостта и запазването на средствата при предварително известни условия. Този подход е предпочитан от хора, които поставят сигурността на първо място и приемат по-ограничения потенциал за доходност като част от избора си.

Вторият инвеститор насочва средствата си към ДФ „Активен Евро Депозит“ – договорен фонд с консервативен инвестиционен профил, който инвестира основно в облигации и държавни ценни книжа. Целта на фонда е да предостави възможност за реализиране на доходност чрез професионално управление на портфейл от инструменти с по-нисък риск, като същевременно предлага по-голяма гъвкавост в сравнение с традиционните форми на спестяване.

Третият инвеститор избира ДФ „Компас Глобъл Трендс“ – договорен фонд, насочен към инвеститори с по-дългосрочен инвестиционен хоризонт и готовност да приемат по-високи пазарни колебания в стремеж към по-висок потенциал за растеж на капитала. Фондът инвестира основно в акции на международни компании и предоставя възможност за участие в развитието на водещи глобални икономически и технологични тенденции.

ДФ „Активен Евро Депозит“ е създаден през 2018 г., а ДФ „Компас Глобъл Трендс“ през 2014 г. Представеното сравнение обхваща единствено последните три календарни години с цел съпоставка с тригодишен банков депозит. Пълната информация за представянето на фондовете от датата на тяхното създаване е достъпна на интернет страницата на управляващото дружество https://compass-invest.eu/ .

Тези три решения илюстрират различни подходи към управлението на личните финанси. Банковият депозит е насочен към по-голяма предвидимост, докато договорните фондове предоставят достъп до финансовите пазари чрез експертизата на професионален екип и диверсифициран инвестиционен портфейл. Изборът между тях зависи от финансовите цели на инвеститора, неговия времеви хоризонт и способността му да поема инвестиционен риск.

ДФ „Активен Евро Депозит“ и ДФ „Компас Глобъл Трендс“ са създадени с различни инвестиционни цели и стратегии и имат собствена история на развитие и представяне. Подробна информация относно тяхната инвестиционна политика, рисков профил, такси, исторически резултати и официални документи е достъпна на интернет страницата на управляващото дружество https://compass-invest.eu/ .

Финансовото решение започва с правилния въпрос и партньор

„AI е мощен инструмент, но не може да замени индивидуалното отношение и разбиране, съобразявайки особеностите на всеки инвеститор, неговите цели, очаквания и отношение към финансовите решения.“ - Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на Compass Invest.

Дигиталната среда направи финансовата информация достъпна за всеки. С няколко клика човек може да сравнява депозити, инвестиционни продукти и пазарни тенденции.

Но достъпът до информация не означава автоматично правилно финансово решение.

Изборът на подходящ инструмент зависи от множество фактори – финансови цели, времеви хоризонт, необходимост от ликвидност и индивидуално отношение към риска.

Въпросът не е дали депозитът или инвестиционният продукт е универсално по-добър.

Правилният въпрос е: „Кое решение отговаря най-добре на Вашите цели?“

Compass Invest е лицензирано управляващо дружество с над 20 години опит на българския капиталов пазар. Компанията е регулирана от Комисията за финансов надзор и предлага инвестиционни решения, съобразени с индивидуалните цели и профил на всеки клиент.

Ако желаете да обсъдите Вашите финансови цели можете да направите запитване за безплатна консултация с експерт на сайта на „Компас Инвест"

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Важно: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.