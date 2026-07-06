Разлика в заплащането на половете в ЕС: Защо неравенството се влошава при пенсиониране?

Разликата в заплащането между половете е очевидна. В ЕС жените печелят с 11,1% по-малко от мъжете. Разликата обаче се задълбочава при пенсиониране - средно жените пенсионерки в ЕС получават с 24,5% по-малко от мъжете, което е повече от два пъти разликата в заплащането.

Но защо разликата в пенсиите е толкова по-голяма? Как разликата в заплащането между половете се сравнява с разликата в пенсиите между половете в цяла Европа? И в кои страни разликата в пенсиите между половете е най-голяма?

Според Евростат, разликата в заплащането между половете варира от -0,8% в Люксембург до 18,8% в Естония сред 30 европейски държави през 2024 г.

Освен тези две, Белгия (0,7%), Румъния (3,7%) и Полша (4%) имат най-малка разлика, докато Чехия (18,5%), Австрия (17,6%) и Унгария (16,9%) имат най-висока

Разликата е 15,6% в Германия, 13,3% във Великобритания, 11,8% във Франция, 7,3% в Испания и 5,3% в Италия.

В България разликата в заплащането на половете е 12%

Само в Люксембург разликата в заплащането между половете в полза на жените е -0,8%, което означава, че жените печелят повече от мъжете.

В скандинавските страни тя е до голяма степен под средното за ЕС.

"Не става въпрос непременно за характеристики на пенсионните системи в скандинавските страни, а и за по-добрата достъпност на грижи за деца и различните полови роли, водещи до по-равномерно разпределение на работата по грижите", обяснява професор Александра Нисен-Руенци от Университета в Манхайм пред Euronews Business.

Средната разлика в пенсиите между половете в ЕС е повече от два пъти по-голяма от разликата в заплащането между половете (24,5% срещу 11,1%). Това означава, че пенсионерките получават 75,5 евро за всеки 100 евро, получени от мъжете.

Две различни мерки, две различни истории

Нисен-Руенци отбелязва, че двете мерки обхващат различни неща. Разликата в заплащането между половете обикновено се изчислява, като се използва почасово заплащане.

"Разликата в пенсиите между половете, за разлика от това, отразява доходите през целия живот и историята на вноските. Следователно тя обхваща не само разликите в почасовото заплащане, но и разликите в обема на заетостта, прекъсванията на кариерата и броя на годините, прекарани на платена работа“, казва тя.

Д-р Ариан Агунсойе от Голдсмитс, Лондонски университет, подчерта, че разликата в пенсиите между половете обикновено е много по-голяма от разликата в заплащането между половете, защото пенсиите отразяват натрупването на неравенство през целия трудов живот, а не само текущото заплащане.

"Малките разлики в доходите, отработените часове, прекъсванията в кариерата, отговорностите по полагане на грижи, моделите на спестяване и инвестиционните решения се натрупват в продължение на десетилетия и след това се проявяват най-ясно при пенсиониране", допълва тя.

Разликата в пенсиите между половете варира от 5,6% в Естония до 38,2% в Малта. Тя е над 30% в няколко страни, включително Обединеното кралство (37%), Нидерландия (36,3%), Австрия (35,6%), Люксембург (32,7%), Белгия (31,3%) и Ирландия (31,1%).

В България разликата в пенсиите е 19,4% .

Пенсиите увеличени от днес, отпада ковид добавката

Разследване: 76-годишна получила неправомерно над 36 хиляди евро от пенсии Свързани статии

Сред петте най-големи икономики в Европа разликата в пенсиите между половете надвишава средната за ЕС от 24,5% във всички случаи. Обединеното кралство (37%) води с известна разлика, следвана от Испания (29,2%) и Италия (28,6%). Франция (27,2%) и Германия (25,8%) са малко над средното за ЕС.

Защо съществува разлика в пенсиите между половете?

Професор Ирис Кестерних от Хамбургския университет отдава разликата в пенсиите между половете на три фактора: разлика в заплащането между половете, разлика в отработените часове в цяла Европа, тъй като жените работят на непълно работно време много по-често от мъжете, и разлика в годините на осигурителен стаж между половете, поради напускане на пазара на труда от жени по времето, когато имат деца, поне за няколко години.

Професор Лиъм Фостър от Шефилдския университет също така подчертава, че характеристиките, които причиняват разликата в заплащането, не просто се пренасят в пенсионирането, а се натрупват и умножават с течение на времето.

Той обяснява, че пенсиите разчитат на сложна лихва, малка разлика в пенсионните вноски на човек на 20 или 30 години се разширява експоненциално, когато навърши 60 години.

Държавите обръщат тенденцията, но къде проблемът е най-лош?

Средната разлика в пенсиите между половете е по-малка от разликата в заплащането между половете само в четири държави.

Това са Естония (5,6% срещу 18,8%), Словакия (8,4% срещу 15,7%), Чехия (9,6% срещу 16,9%) и Унгария (9,6% срещу 16,9%).

"Източноевропейските страни имат история, в която жените обикновено се връщат на работа бързо след раждане", казва Нисен-Руенци.

Люксембург регистрира най-голямата разлика между разликата в пенсиите между половете и разликата в заплащането между половете - 33,5 процентни пункта (п.п.).

Малта (33,5 п.п.), Белгия (30,6 п.п.), Нидерландия (25,1 п.п.) и Обединеното кралство (23,7 п.п.) допълват челната петица.

В Италия (23,3 п.п.), Ирландия (22,8 п.п.), Испания (21,9 п.п.), Австрия (18 п.п.), Кипър (17,2 п.п.), Португалия (16,2 п.п.), Франция (15,4 п.п.) и Румъния (15,2 п.п.) разликата също надхвърля 15 процентни пункта.

Германия (10,2 процентни пункта) има най-малката разлика сред петте най-големи икономики, което до голяма степен се дължи на по-голямата разлика в заплащането между половете (15,6%) в сравнение с другите.

Д-р Габриеле Мари от университета Еразъм посочи, че продължават да съществуват големи разлики между половете в доходите през целия живот. Това се дължи до голяма степен на факта, че жените все още носят тежестта на грижите за децата и полагането на грижи през целия живот.

"Въпреки че предоставят повече неплатена работа, жените са изправени пред скъпоструващи периоди без платена работа или нископлатена заетост, било то на непълен работен ден или в подценени професии, като всички те са ключови фактори за по-ниски пенсии в бъдеще", казва той пред Euronews Business.