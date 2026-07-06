Френското правителство устоя на вот на недоверие заради жегите

Френското правителство днес оцеля при вот на недоверие, внесен срещу него заради начина, по който се справяше с тежката гореща вълна в края на юни, съобщи Ройтерс.

Поддръжниците на предложението заявиха, че правителството не е направило достатъчно, за да смекчи последиците от рекордните горещини в страна, където досега са регистрирани 2025 смъртни случая, свързани с жегите. Френските здравни власти предупредиха, че броят вероятно ще се увеличи.

Предложението, което беше внесено от френските "зелени" и за чието приемане бяха необходими 289 гласа, беше подкрепено само от 132 депутати.

"Никой не се заблуждава. Това предложение няма да защити конкретен възрастен човек. Няма да охлади болнична стая. Няма да модернизира водоснабдителната мрежа. Напротив, то ще добави политическа криза към климатичните, здравните и международните кризи, с които правителството вече трябва да се справя", заяви френският министър-председател Себастиен Льокорню пред депутатите преди вота.

Макар неуспехът на предложението да беше очакван, вотът отрази недоволството на част от депутатите от недостатъчната подготовка на правителството за температурите над 40 градуса, регистрирани в много райони на страната през юни.

Председателят на парламентарната група на Зелените Сириел Шателен заяви миналата седмица, че „липсата на адаптация“ към климатичните промени е допринесла за смъртните случаи не по-малко от самите горещини.

Гласуването разкри и разделения в Социалистическата партия преди насроченото за 9 юли решение как ще бъде избран кандидатът ѝ за президентските избори през 2027 г.

Двадесет социалистически депутати, включително лидерът на партията Оливие Фор, подкрепиха вота, но мнозинството от парламентарната група не го направи.

„Нашата отговорност не е да добавяме политическа нестабилност към бездействието“, заяви социалистическият депутат Фабрис Барюсо.

Лекорню отговори в неделя на част от исканията на социалистите, като обеща да внесе нов законопроект за адаптация към климатичните промени.

По данни на националната метеорологична служба Meteo-France Франция е регистрирала най-горещия юни от началото на измерванията през 1947 г., като по време на горещата вълна между 17 и 30 юни температурите са надхвърлили 40 градуса в над 40% от територията на страната.

Учени заявиха, че причинените от човека климатични промени са „недвусмислено“ отговорни за интензивността на горещата вълна, обхванала Европа в края на юни.

Френските здравни власти съобщиха, че през седмицата, започнала на 22 юни, когато температурите достигнаха своя връх, са регистрирани 2025 повече смъртни случая в сравнение с предходната седмица – увеличение на смъртността с най-малко 29%.

Горещата вълна през май също беше необичайно ранна, като според здравните власти тогава са били регистрирани поне 300 повече смъртни случая от очакваното. |

Гласуването се състоя в момент, в който пожарникарите се борят с овладяването на горски пожар в югозападната част на Франция, който наложиха евакуацията на 10 000 души.