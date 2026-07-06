Тръмп: Разрешаването на конфликта в Украйна е по-близо, отколкото хората осъзнават

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че разрешаването на конфликта в Украйна е "по-близо, отколкото хората осъзнават" и че ще обсъди въпроса за Украйна по време на срещата на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс.

Тръмп изрази убеждение, че както Москва, така и Киев са решени да уредят конфликта в Украйна.

"Президентът на Русия Владимир Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично", заяви американският лидер, коментирайки ситуацията около Украйна в разговор с журналисти в Белия дом.

Тръмп също така оцени високо телефонния разговор с Путин, проведен през уикенда. "Добър телефонен разговор", заяви американският президент. "Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори", каза Тръмп.

"И... Володимир Зеленски всъщност иска това да приключи сега", заяви американският президент.

"Ще отидем на срещата на върха на НАТО, и ще говорим там за това", каза още Тръмп. "Мисля, че ще постигнем това да бъде сложен край на конфликта“, добави той.

Генералният секретар на Алианса Марк Рюте в навечерието на ключова среща на върха на НАТО заяви, че съюзниците в НАТО трябва да гарантират, че Украйна получава необходимата подкрепа във войната си срещу Русия.

"В момента Украйна променя динамиката на бойното поле, но се нуждае от нашата продължаваща подкрепа, особено по отношение на противовъздушната отбрана", заяви той пред журналисти в турската столица Анкара.

"Съюзниците и партньорите на НАТО трябва да продължат да гарантират, че Украйна получава това, от което се нуждае", добави Рюте.