Ива Петрова: Предоговорянето с “Боташ“ приключва до два месеца

Преговорите с Турция за промяна на параметрите в спорния договор с компанията “Боташ“ се очаква да приключат в рамките на следващите един-два месеца. Това съобщи в ефира на БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова.

По думите ѝ в момента активно работят експертни групи, а основната цел на София е транспортните такси за пренос на газ да бъдат намалени на базата на нов меморандум за енергийно сътрудничество. Целта е синьото гориво, преминаващо по това трасе, да стане напълно конкурентоспособно на европейския пазар.

Променената пазарна реалност

Министър Петрова припомни, че споразумението с турската компания е сключено в коренно различен исторически момент – веднага след прекъсването на доставките от Русия, когато България е нямала алтернативна входна точка. Тогава договорът е изиграл ключова роля за енергийната сигурност на страната.

Днес обаче пазарната среда е променена и е напълно нормално търговските параметри да бъдат адаптирани. Енергийният министър подчерта, че новите преговори трябва да запазят две основни предимства за страната ни, а именно гарантиране сигурността на доставките, как и възможност за “Булгаргаз“ да участва активно в развитието на регионалния пазар.

“Турция е стратегически и доказано надежден партньор в региона. Нормално е при променяща се среда партньорите да седнат на масата за преговори и да намерят балансирано решение, съобразено с днешните пазарни условия“, коментира енергийният министър.

Вертикалния газов коридор

Министърът повдигната и темата за потенциалния износ на газ към Украйна и Молдова – въпрос, който вече беше обсъждан при дипломатически срещи на високо ниво.

Петрова посочи, че българската газопреносна мрежа е сред най-добре свързаните в региона и има огромен потенциал да замени руските доставки, чието пълно спиране към Европа се очаква в края на следващата година. Ключов приоритет в тази посока е Вертикалният газов коридор, по който “Булгартрансгаз“ работи активно.

Идеята е инфраструктурата да позволи включването на газ от Турция като сигурен източник за по-широкия регион, включително Молдова, Украйна и Централна Европа.

На въпрос каква е ползата за България от подобно сътрудничество, Петрова беше категорична, че това не е услуга към турската страна, а взаимноизгодно партньорство.

“Българската инфраструктура ще бъде използвана за транзит на големи количества природен газ, което е изцяло в наш икономически интерес”, каза още Петрова.