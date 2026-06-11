Хакан Фидан за "Боташ": Ердоган е разпоредил бързо решение на казуса

Имаме общо виждане за задълбочаване на сътрудничеството с България, каза министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан на пресконференция във външното министерство, след като по-рано се срещна с министъра на външните работи Велислава Петрова.

Енергетиката, сигурността на границите, транспортната свързаност и развитието на икономическите отношения бяха сред основните теми на срещата между външните министри на България и Турция Велислава Петрова и Хакан Фидан.

С новото правителство под ръководството на Румен Радев вярвам, че ще бъдат реализирани прекрасни проекти между двете страни, отбеляза външният министър на Турция.

Ще продължим съвместните усилия срещу заплахите за сигурността по границите, посочи турският външен министър.

Темата "Боташ"

Следим темата за "Боташ" отблизо, коментира Хакан Фидан. Президентът ни Реджеп Ердоган е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време, добави той.

В отговор на въпрос за предоговарянето на споразумението министър Петрова подчерта, че разговорите не трябва да се свеждат единствено до конкретния договор.

"Съгласихме се, че съществува неизползван потенциал в икономическите отношения и това е сфера, в която трябва да работим по-активно и по-концентрирано. Ще насърчаваме допълнително търговията, инвестициите и съвместните инфраструктурни проекти", заяви българският външен министър.

"По отношение на енергетиката, която остава ключова област, обсъдихме достъпа до природен газ, междусистемната свързаност и диверсификацията на енергийните ресурси", заяви Велислава Чамова.

Сигурността на външните граници

По думите ѝ София и Анкара ще продължат да работят заедно и по въпросите на сигурността по външните граници на Европейския съюз.

"Границата между България и Турция е една от най-активните граници в световен мащаб, така че трябва да работим заедно. Оставаме ангажирани с укрепването на координацията в управлението на миграцията, борбата с тероризма и противодействието на трансграничната престъпност", каза Чамова.

Икономическите отношения

Тя отбеляза още, че двете страни виждат значителен неизползван потенциал в икономическите си отношения.

"Съгласихме се, че съществува неизползван потенциал в икономическите отношения и това е сфера, в която трябва да работим по-активно и по-концентрирано. Ще насърчаваме допълнително търговията, инвестициите и съвместните инфраструктурни проекти", заяви българският външен министър.

От своя страна Хакан Фидан определи България като стратегически партньор на Турция и подчерта, че развитието на двустранните отношения носи ползи за целия регион.

"От сигурността на границите до енергетиката – във всички теми ние сме двама съседи, които се допълват взаимно. С укрепването на партньорството ни целият регион извлича ползи", каза турският първи дипломат.

Фидан посочи, че Турция и България имат обща визия по редица въпроси, свързани със сигурността, транспорта и логистиката.

Нов граничен пункт

Сред конкретните проекти турският министър открои намерението за изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт и увеличаване на транспортния капацитет между двете държави.

Черноморският регион и войната в Украйна

По време на разговорите двамата министри са обсъдили и сигурността в Черноморския регион, както и войната в Украйна.

Фидан отбеляза значението на съвместната противоминна група на Турция, България и Румъния за безопасността на корабоплаването в Черно море и подчерта, че дългосрочната сигурност в региона минава през прекратяване на войната.

„Мирът между Русия и Украйна е от съществено значение за спокойствието на региона ни. Очакваме в най-кратък срок да бъде постигнат траен и справедлив мир“, заяви той.

Анкара - ЕС

Турският външен министър засегна и отношенията между Анкара и Европейския съюз, като благодари на България за подкрепата по европейския път на страната му.

„Ясно е, че една европейска архитектура, в която Турция не заема полагащото ѝ се място, ще бъде непълна и неспособна да се справя с кризите“, каза Фидан.

В заключение двамата министри подчертаха, че София и Анкара ще продължат да работят за задълбочаване на стратегическото партньорство, като поставят акцент върху енергетиката, сигурността, свързаността и икономическото развитие на региона.

Ще работим съвместно с Турция за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз (ЕС). Границата на България и Турция е една от най-активните граници на световно ниво, така че трябва да работим заедно там, каза министърът на външните работи Велислава Петрова на пресконференция във външното министерство.