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"Булгаргаз" и "Боташ" замразяват договора за 15 месеца след срещата Радев – Ердоган

През този период България ще плаща само за реално използвания капацитет, а двете страни ще преговарят за нови условия

06.07.2026 | 20:41 ч. Обновена: 06.07.2026 | 20:41 ч. 15
Снимка: Министерски съвет

Снимка: Министерски съвет

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия.  

Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. 

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На срещата си Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Двамата разговаряха преди срещата на върха на НАТО, домакин на която е столицата на Република Турция.

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В рамките на разговора Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условия на множество кризи. 

Също така бе отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и бяха обсъдени  нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни. Министър-председателят изрази признателността си на президента Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница.

Премиерът Румен Радев е в Анкара за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица на 7 и 8 юли. На летището той беше посрещнат от министъра на търговията на Турция Йомер Болат. 

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Тагове:

Булгаргаз Боташ замразяват договора 15 месеца Радев Ердоган
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