Няма опасност от воден режим в Северозапада, язовир "Среченска бара" е пълен

Няма опасност от воден режим в Монтана и Враца, питейният язовир „Среченска бара“, от който се водоснабдяват двата града, както и Берковица, Вършец и още двадесетина по-малки селища от Северозападна България, е пълен. Това гарантира, че в близките месеци няма да има режим на водата, заяви областният управител на Монтана Иван Каменов.

В момента в язовира са събрани 15,5 милиона кубически метра вода, което е максималният му обем. Не всяка година по това време язовирът е бил пълен, в миналото е имало и сухи години, при които количеството на водата е било по-малко, коментира областният управител, цитиран от БТА

В язовир „Огоста“ край Монтана в момента са събрани 285 милиона кубически метра вода, при максимално възможен обем от 506 млн. куб. м. вода. Язовирът има много свободен обем и може да поеме вода от обилни валежи, уточни Каменов.