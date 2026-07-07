Три са жертвите на АМ "Хемус", сред тях и дете

Три са жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала "Хемус" между лек автомобил и бус, като сред тях и дете. При инцидента край Шумен има и ранени, съобщиха от полицията.
Катастрофата е станала в участък между Шумен и Нови Пазар, където се извършват ремонтни дейности.
Въведена е временна организация на движението от и към Варна през АМ „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 (старият път от Шумен за Варна – б.а.).
Екипи на полицията са насочени да регулират движението.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.