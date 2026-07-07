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Три са жертвите на АМ "Хемус", сред тях и дете

Катастрофата стана между Шумен и Нови пазар

07.07.2026 | 15:36 ч. Обновена: 07.07.2026 | 15:36 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Три са жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала "Хемус" между лек автомобил и бус, като сред тях и дете. При инцидента край Шумен има и ранени, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала в участък между Шумен и Нови Пазар, където се извършват ремонтни дейности.

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Въведена е временна организация на движението от и към Варна през АМ „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 (старият път от Шумен за Варна – б.а.). 

Екипи на полицията са насочени да регулират движението. 

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