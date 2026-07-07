Българка е намерена мъртва в апартамент в Солун

Млада българка е била намерена мъртва в Солун, съобщават гръцките медии по информация на полицията.

Трагедия се е разиграла в понеделник, когато 23-годишна жена от България е била открита мъртва в апартамент в Неаполис, предградие на Солун, пише „24 часа“.

Според информацията родителите ѝ са я търсили, без да могат да се свържат с нея. Накрая роднина отишла до апартамента, където я намерила мъртва.

Полицейски екипи са пристигнали на мястото на инцидента, а съдебен лекар е бил извикан за аутопсията.

От извършения оглед на тялото, както и от събраните до момента от властите доказателства не се виждат индикации за престъпна дейност.

Очаква се точните причини за смъртта на 23-годишната жена да бъдат установени от аутопсията.